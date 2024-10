Polo Aquático do Clube do Remo disputa torneio internacional em Brasília

O Clube do Remo, com sua equipe de polo aquático, está na capital federal para tomar parte no Torneio Internacional de Polo Aquático Brasília 2024, competição que vai até domingo, 3 de novembro. Os azulinos disputam a categoria A50+ ao lado do Iate Clube/DF e Guanabara/RJ. A estreia é contra os brasilienses, depois enfrentam o Guanabara na segunda rodada.

A delegação está sob a chefia do coordenador administrativo: Sammy Barros. A comissão técnica: Leray Silva e Luiz Cláudio Barbosa. Os atletas são:

Rafael Ferreira da Costa, Leivas Bastos de Souza, Thomaz Sousa Rodrigues, Paulo Rogério Saldanha, Alexandre Melo, Paulo Rabelo, Xavier Saraiva Barbosa, Sérgio Luís Leão, Mário Luís Dantas, Sérgio Bandeira de Oliveira, Augusto Charchar, Felipe Ferreira da Costa, Mauro Pantoja de Moraes e Paulo Cambeiro Pimenta.

Cada atleta custeou sua passagem aérea de ida e volta. Os azulinos estão alojados no Jade Brasília Hotel. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação