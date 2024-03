Moradores da rua Veiga Cabral, na Cidade Velha, comemoram a entrega de obras

“Depois de passarmos por muita lama, é uma satisfação ver a rua toda pavimentada. Agora estamos pisando num asfalto de qualidade. Hoje é um dia festivo para todos aqui”, disse empolgada a aposentada Meriam Melo, 81 anos, que acompanhou a inauguração, pela Prefeitura, da rua Veiga Cabral, no bairro da Cidade Velha, neste sábado, 9.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado dos moradores, inaugurou a nova rua, que passou pelos serviços de drenagem, asfaltamento, iluminação em LED, calçamemto e sinalização. A obra, com investimento de R$ 1,5 milhão, resolveu a problemática do alagamento crônico que a comunidade sofria há mais de 15 anos.

“A pavimentação da Veiga Cabral acontece depois de 21 anos”, contou o membro da Comissão de Fiscalização da Obra (Cofis), o designer de interiores João Luiz Barros. “A Prefeitura de Belém fez uma nova tubulação, entre a Monte Alegre e a Bom Jardim, que nao havia. Fizeram a parte de drenagem, pavimentação e iluminação. Agora tá muito melhor, é uma vitória para os moradores da Cidade Velha”.

O prefeito Edmilson parabenizou os moradores que por meio das plenárias do programa “Tá Selado” decidiram pela obra na via. “Estamos aqui no momento importante com lideranças da Cidade Velha. A Veiga Cabral acaba de ser inaugurada totalmente drenada e reasfaltada, iluminada em LED e sinalizada. É uma avenida no primeiro bairro de Belém que dignifica a cidade, o bairro e, principalmente, os moradores que podem exercer seus direitos de ir e vir numa rua que é realmente de primeiríssima qualidade. Parabéns à luta popular”, ressaltou Edmilson.

A estudante universitária Marina Souza, 23 anos, estava feliz em poder ver a nova rua. Marina é filha do aposentado Moacir Monteiro, 75 anos, que participou do Orçamento Participativo que garantiu a primeira pavimentação asfáltica da rua Veiga Cabral, ainda na primeira gestão do prefeito Edmilson Rodrigues. “Eu tô muito feliz de terem visualizado a nossa rua”, festejou a estudante. “Agora melhorou por completo terem colocado iluminação adequada e acessibilidade. Agora já posso passear com o meu pai na rua ele é cadeirante”. Marina acrescentou: “Muito importante o saneamento e fico muito feliz que puderam ajustar a drenagem e adequar de acordo com o alagamento que a gente sofria há muitos anos. Mesmo com a chuva a gente viu que ficou muito bom. É um dia de comemoração”, contou emocionada Marina Souza.

Imagens Agência Belém