Crianças e adolescentes visitam Grupamento de Ações Táticas com Cães e conhecem rotina da Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Belém, por meio do Grupamento de Ações Táticas com Cães (Atac), recebeu na manhã deste domingo, 10, na sede da unidade, no bairro do Tapanã, a visita de 25 crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 15 anos, que fazem parte do Kemuel Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista da cidade de Marituba. A Guarda é um dos principais órgãos da Prefeitiura de Belém para cuidar da população e do patrimônio público.

Os visitantes foram recepcionados pela Subcoordenadora do Atac, Inspetora Simone Modesto, e pelos guardas municipais que fazem parte do grupamento.

Durante a programação, eles puderam conhecer as atividades do Grupamento com Cães. Também aprenderam sobre a função do Guarda Municipal e de que forma a instituição atua na sociedade. Além disso, tiveram instruções sobre os equipamentos empregados na missão do dia a dia de cada agente do Canil e aprenderam como agir perante uma situação de perigo e como acionar a Guarda Municipal em caso de urgência.

“A Guarda Municipal sempre realiza ações de proximidade com a sociedade para mostrar que a instituição não está nas ruas somente para coibir a criminalidade. A Guarda faz trabalho o social e educativo, nas escolas, praças, igrejas, hospitais, entre outros espaços”, ressaltou a inspetora Simone Modesto.

O treinamento das cadelas de faro Índia e Eva e de Guarda e Proteção, com o cão Aquiles, conduzido pelos guardas municipais Alex Silva, Luiz Fernando e José Cordeiro, foi outro momento especial que chamou bastante atenção e interação entre os estudantes e a GMB.

“Adorei o treinamento dos cachorros. Aprendi como se deve cuidar e de como eles são inteligentes e obedientes”, contou Christopher Ferreira, de nove anos.

Jasmine Santiago, de 18 anos, que trabalha como uma das líderes da equipe visitante, destacou a importância do cuidado com o cão e salientou o trabalho desenvolvido pelo Atac. “Não tinha ideia desse trabalho tão especial realizado pela Guarda Municipal. Achei muito interessante e observei que, apesar de serem cães de trabalho, não são raivosos. Pelo contrário, vimos o quanto são dóceis e amorosos e só reagem ao comando do guarda”, comentou Jasmine.

Ao final da programação, as crianças adolescentes lancharam e tiraram muitas fotos.

