Moradores de São Domingos do Capim vivem expectativa da pavimentação da PA-253

A pavimentação da PA-253, no trecho que liga a BR-010 à PA-127, em Vila Perseverança, município de São Domingos do Capim, está nos ajustes finais e já desperta grande expectativa na população. Para quem conviveu durante anos com buracos, lama e poeira, a nova estrada representa o fim de um longo período de dificuldades e o início de um tempo de melhorias. A entrega oficial da obra está marcada para 15h de amanhã, sábado, 20.

Com 15,29 quilômetros de extensão, o trecho recebeu serviços de terraplenagem, pavimentação, base e sub-base, acostamento e sinalização. O investimento foi de R$ 29,1 milhões, do Tesouro Estadual, e gerou 130 empregos diretos e 30 indiretos.

Mais de 32 mil pessoas são beneficiadas com a nova rodovia, que também interliga os municípios de Irituia, São Miguel do Guamá, Mãe do Rio, Aurora do Pará e Concórdia do Pará. A transformação já é sentida por moradores como Antônio Alves, autônomo de 62 anos, que vive há quase duas décadas no início da PA-253. Antônio Alves recorda as dificuldades enfrentadas. “Era um sofrimento muito grande, buraco, lama. Agora estamos felizes, acabou o sofrimento”, disse, emocionado com a mudança.

Trabalhadores rurais comemoram a facilidade dos deslocamentos

Para os agricultores da região, o asfalto traz um impacto ainda maior na rotina de trabalho. Francisco Antônio, de 51 anos, mora na Comunidade Carlos Flexa e garante que a nova estrada vai facilitar totalmente sua vida. “Antes demorava uma hora para chegar no meu terreno, quebrava minha moto, era bem difícil. Agora chego em 15 a 20 minutos. Melhorou 100%”, contou.

O vigia José Lopes dos Santos, de 49 anos, também acompanhou de perto a transformação. Ele trabalhou por um ano nas obras da rodovia e relembra os dias de dificuldade. “Nossa vida era complicada, a estrada era feia, quando chovia ficava um verdadeiro lamaçal. Eu tenho moto e agora chego bem rápido em casa”, disse o trabalhador.

Os comerciantes também comemoram a ótima transformação na rodovia. O vendedor de espetinhos Juca Sodré, de 55 anos, trabalha há 16 anos com a filha Ana Caroline, de 19. Ele ressalta a diferença no dia a dia do negócio.

“Com a poeira era ruim, sujava tudo e eu tinha que limpar o tempo todo. Agora isso acabou, ficou tudo mais fácil. Antes, a gente tirava mais de 1h pra passar pro outro lado, agora em 10 minutos a gente chega”, disse.

Desenvolvimento econômico e nova logística

A pavimentação da PA-253 tem impacto positivo direto no escoamento da produção agrícola, especialmente de culturas como dendê, açaí e farinha, fortalecendo a economia da região. O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a importância da obra. “A pavimentação da PA-253 representa um avanço histórico para São Domingos do Capim e municípios vizinhos. Essa é uma obra que vai além da mobilidade: garante dignidade, desenvolvimento e novas oportunidades para milhares de famílias que dependem dessa estrada para trabalhar, estudar e produzir”, afirmou.

Outros trechos da rodovia também estão em execução, com mais de 46 quilômetros de pavimentação cada em Capitão Poço e Santa Luzia do Pará, totalizando 113 quilômetros de melhorias.

A voz da população mostra que a entrega da PA-253 não é apenas a conclusão de uma obra, mas a realização de um sonho antigo, que marca o início de um novo capítulo para São Domingos do Capim e toda a região.

