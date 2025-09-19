Visitantes se emocionam com Imagem Peregrina de Nazaré na Estação das Docas

O sentimento de fé tomou conta da Estação das Docas em Belém nesta quinta-feira (18), às 11h, com a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Fiéis, turistas e moradores se reuniram para acompanhar o cortejo pelo complexo e participar do rito especial aberto ao público no Memorial do Porto.

A imagem saiu do percurso com destino ao Memorial, passando também pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), instalada na Estação das Docas, em um gesto simbólico de acolhimento aos visitantes na capital paraense.

Organizada em parceria entre a Diretoria da Festa de Nazaré, Polícia Civil do Pará e a OS Pará 2000, a visita é parte da programação do Círio na Estação 2025, que busca trazer a devoção para espaços públicos, integrando cultura, tradição e turismo.

Para muitos presentes, o momento foi marcado pela emoção: músicas religiosas, orações, cânticos e mansidão no ambiente abriram espaço para reflexões pessoais, pedidos e esperanças. A Estação das Docas, conhecida por seu valor histórico e beleza à beira da Baía do Guajará, serviu de cenário para esse encontro de fé que une pessoas de diferentes origens.

Imagem: Divulgação