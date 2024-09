MRN leva sustentabilidade e inovação para Exposibram 2024

A Mineração Rio do Norte (MRN) está nos preparativos finais para sua participação na Exposibram 2024, que começou segunda-feira, 09, em Belo Horizonte (MG). O evento, um dos maiores do setor, reúne especialistas renomados, representantes do setor produtivo, governamental e do terceiro setor para discutir o cenário atual e as tendências da mineração mundial. Com 45 anos de mineração sustentável na Amazônia, a MRN será destaque em diversas sessões, painéis e rodadas de negócios, onde compartilhará seus aprendizados com o público presente.

O primeiro momento da empresa no evento será na palestra técnica com o tema “Consulta Livre, Prévia e Informada: aprendizados da MRN com comunidades quilombolas na Amazônia”. Apresentada por Claudia Cristina, gerente do Departamento de Relações Comunitárias e Responsabilidade Social Corporativa da empresa, a palestra focará nas interações da MRN com comunidades quilombolas na Amazônia e na atuação da empresa no engajamento dos moradores em um ambiente de colaboração, respeito, diversidade e inclusão, essencial para o desenvolvimento local.

“Este ano, terei a honra de participar da Exposibram como palestrante, representando a MRN junto com outros grandes profissionais. Falarei da nossa experiência com a Consulta Livre, Prévia e Informada em nosso processo de licenciamento do Projeto Novas Minas, empreendimento de continuidade operacional, que recebeu recentemente a anuência de Licença Prévia do Ibama. Foi um aprendizado importante e desafiador, que envolveu muitas áreas da empresa além de Relações Comunitárias”, comentou Claudia.

Outro ponto alto da participação da MRN na Exposibram será a apresentação de suas iniciativas na área de restauração ecológica e reflorestamento em áreas mineradas. Com o tema “Restauração ecológica na Amazônia: um case de sucesso da MRN”, a analista ambiental da empresa, Talita Godinho, compartilhará as experiências da companhia ao longo de quatro décadas de atuação na Amazônia, destacando os mais de 7.500 hectares reflorestados. “Vamos destacar as práticas adotadas na região e as abordagens que agregam grande expertise ao reflorestamento no ambiente amazônico”, afirmou Talita.

Além das palestras técnicas, a MRN também estará presente nos congressos. Eliane Andrade, líder de Inovação da empresa, apresentará o “Projeto Fábrica de Ecoblocos a partir dos rejeitos de minério de bauxita da MRN”. A iniciativa visa à produção de ecoblocos a partir do rejeito do minério. Já o gerente-geral jurídico da empresa, Daniel Maciel, abordará os “Avanços e Tendências da Legislação em Licenciamento Ambiental”.

A MRN também participa da Rodada de Negócios, buscando identificar novas parcerias e fortalecer as existentes, avaliando fornecedores que agreguem valor ao desenvolvimento sustentável na Amazônia. “A Exposibram é um evento de grande importância para nossas estratégias de negócios, especialmente no contexto de networking, inovação e fortalecimento de nossa base de fornecedores”, comentou Diogo Cavalcante, gerente-geral de Supply Chain da MRN.

Imagens: Divulgação