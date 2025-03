Música nos Museus: Fundação Carlos Gomes inicia série de recitais

A partir de quinta-feira, 3 de abril, Belém recebe recitais gratuitos semanais em seus espaços culturais.

A Fundação Carlos Gomes, conhecida por seus diversos projetos musicais, apresenta em abril a série de recitais do Música nos Museus. Com entrada franca, as apresentações de grupos artísticos, com repertório clássico, acontecem nos dias 3, 10 e 16 de abril no auditório da Justiça Federal e na Igreja de Santo Alexandre.

A temporada do Música nos Museus inicia com o violonista Maurício Gomes, professor do Instituto Estadual Carlos Gomes. Ele se apresenta no dia 3 de abril, às 16h, no Auditório da Justiça Federal, interpretando obras de Johann Kaspar Mertz, Federico Torroba, Francisco Mignone e Mario Castelnuovo. Segundo Maurício, o repertório reúne “obras muito especiais de grandes músicos”, que ele vem trabalhando desde o ano passado.

No dia 10 de abril, no mesmo local e horário, o professor Maurício Gomes retorna ao palco, desta vez em duo com o flautista e também professor João Pedro Pagliosa. O Duo Pagliosa-Gomes explora a música antiga, especialmente o barroco, utilizando instrumentos da época, como o violão, a flauta transversal, o traverso e o alaúde. Maurício explica que o duo busca “trabalhar explorando o universo da música antiga, como a música barroca, usando instrumentos que remetem a períodos históricos”.

Na semana seguinte, em 10 de abril, o Coro Carlos Gomes, fundado há 30 anos pela maestra Maria Antônia Jimenez, professora do Instituto Estadual Carlos Gomes, se apresenta no Música nos Museus, na Igreja de Santo Alexandre. A maestra adianta que o concerto sacro de Páscoa abrirá a temporada e as comemorações do aniversário do coro. “Vamos abrir nossa temporada e comemorações com este concerto, voltado para a Semana Santa”, explica Maria Antônia.

A regente Maria Antônia Jimenez destaca a apresentação especial, que celebrará os 500 anos do compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, cujas obras o Coro Carlos Gomes interpreta desde sua fundação há 30 anos. “Será uma apresentação especial, pois este ano também comemoramos os 500 anos do nascimento do compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, ao qual interpretamos suas obras desde o primeiro ano do Coro Carlos Gomes. Vamos celebrar o aniversário do coro homenageando sua obra”, explica. O Coro Carlos Gomes é composto por alunos e ex-alunos de canto lírico do Instituto Estadual Carlos Gomes.

Emmanuel Penna, coordenador do projeto, anuncia uma expansão do Música nos Museus este ano. “Será ampliado os locais dos recitais, para que mais pessoas possam ter acesso a música feita pelos professores e alunos do IECG. Além dos museus, vamos produzir apresentações em auditórios e espaços culturais de instituições que firmamos parceria”, explica. O objetivo é levar a música produzida no IECG a um público maior.

O projeto Música nos Museus, promovido pelo Governo do Pará através da Fundação Carlos Gomes, em parceria com o SIMM/Secult e outras instituições estaduais, oferece apresentações musicais gratuitas em museus e espaços culturais de Belém. A iniciativa visa garantir o acesso da população à cultura e à música clássica.

Programação de abril dos Concertos Didáticos, com entrada franca:

Violonista Maurício Gomes

Data: 03/04/2025

Hora: 16h

Local: Auditório da Justiça Federal

(Rua Domingos Marreiros, 598, Umarizal)



Duo Pagliosa Gomes

Data: 10/04/2025

Hora: 16h

Local: Auditório da Justiça Federal

(Rua Domingos Marreiros, 598, Umarizal)



30 Anos do Coro Carlos Gomes

Data: 16/04/2025

Hora: 19h

Local: Igreja de Santo Alexandre

(Praça Frei Brandão, s/n – Cidade Velha).

Foto: Divulgação