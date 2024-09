No Mangueirão, Paysandu vence o Remo e conquista a Copa Pará de Futebol Feminino  

O campeão da Copa Pará de Futebol Feminino é o Paysandu, que conquistou o título na noite de quinta-feira (12), na clássica disputa com o Clube do Remo, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. Nas arquibancadas, o público bicolor comemorou a vitória de 1 a 0 no tradicional adversário.

Com o título, o Paysandu quebrou a hegemonia da equipe azulina, que havia dominado as últimas edições da competição. A partida final contou com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A titular da Seel, Ana Paula Alves, assistiu ao jogo e ressaltou a importância do incentivo ao futebol feminino. “Uma alegria aqui hoje a Copa Pará Feminina, esse jogo emocionante entre Remo e Paysandu. Quero parabenizar o Paysandu pela vitória. Estamos felizes por trazer essa final para cá. A gente também está convidando o público, a família, a participar, cada vez mais, nos estádios. Precisamos incentivar as nossas meninas do Pará”, disse a secretária.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Alê Silva, jogadora do Paysandu, aproveitou uma falha na defesa do Remo e chutou por cobertura, marcando o gol do título.

Torcedora do Paysandu, Jayne Melo comemorou o êxito do seu time no Mangueirão. “Estou muito feliz com essa conquista importante. Amo jogar futebol, e ver o meu time do coração vencendo não tem preço. Quero parabenizar o governo do Estado por proporcionar essa final aqui no Mangueirão, um estádio lindo, que nos dá todo um conforto para assistir”, disse Jayne.

Texto: Jessé Lima – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Jessé Lima/Ascom Seel