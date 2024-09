Projeto ‘Futebol de Rua’ tem inscrições abertas para crianças e adolescentes em Barcarena

Quem, quando criança, não sonhou em ser jogador de futebol? E conquistar esse sonho demanda muito esforço e dedicação. Trilhar um caminho no esporte sem deixar a educação de lado: esse é um dos pilares do projeto Futebol de Rua da Águas de São Francisco, lançado, em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Barcarena (Semjel). O projeto é voltado para jovens com idades entre 8 e 14 anos que sejam moradores do bairro Vila do Conde, em Barcarena, região Metropolitana de Belém.

O projeto está em fase inicial e seguirá com atividades até dezembro deste ano. Os responsáveis podem procurar a equipe do Futebol de Rua, com documento de identificação em mãos, as segundas e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Complexo Esportivo e Cultural Vereador Antônio Dias dos Anjos, que fica na rodovia PA 483 com Avenida Lauro Sodré, em Vila do Conde. As inscrições são gratuitas.

O projeto Futebol de Rua tem uma abordagem diferente e atuante em três pilares: a inclusão esportiva, formação de valores e apoio à educação escolar.

“Essa é uma grande oportunidade de aprendizado para crianças e adolescentes de Barcarena. Com o projeto, garantimos que, no contraturno escolar, nossas crianças possam, por meio do esporte, ter, além da prática, desenvolvimento e formação de valores, a consciência cidadã e isso muda realidades”, conta Eber Cristian Dartora, coordenador do projeto.

As atividades funcionarão às segundas e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 17h, sempre focadas no desenvolvimento humano e no esportivo.

“Comprometida com a qualidade de vida da população, promovendo mais saúde e dignidade, a Águas de São Francisco entrega, além da água tratada, mais um benefício para a comunidade, o projeto Futebol de Rua que reforça a importância do alinhamento entre a educação e esporte e queremos deixar esse legado para nossas crianças”, reforça a coordenadora da Águas de São Francisco, Priscila Sonda.

Imagens: Divulgação