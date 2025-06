Nova Ciretran de Santarém é inaugurada e são entregues pelo Estado mais de 500 CNHs’ Pai D’égua para o Baixo Amazonas

O município de Santarém, na região do Baixo Amazonas, fez aniversário no último dia 22 e dando continuidade à celebração da data, o Governo do Estado realizou, nesta sexta-feira, 27, uma intensa agenda de entregas no município. Entre elas, a nova Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) que foi toda reestruturada para melhor atender a população da região. A unidade do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está com novas instalações físicas e equipamentos para tornar o atendimento mais moderno, ágil e confortável para servidores e usuários.

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hanna Ghassan conduziram as entregas juntamente com lideranças locais. Helder cumprimentou a todos os colaboradores e beneficiários dos programas, ações e parcerias do Governo do Estado em Santarém.

“Estamos na semana do aniversário da cidade e o Governo do Estado não poderia deixar de estar presente realizando essas entregas e dando soluções para os problemas que mais afetam a população. A sede do Detran em Santarém necessitava das intervenções e com esta entrega estamos assegurando primeiramente um ambiente adequado aos usuários e servidores e mais do que isso, um equipamento onde todos os serviços do órgão estarão acontecendo aqui com toda a modernidade, inclusive com educação para o trânsito para as crianças interagirem com as escolas”, disse o governador.

Com capacidade para atender mais de 200 pessoas por dia nas áreas de habilitação, veículo e exames, a Ciretran de Santarém é a maior da região Oeste e ainda atende os municípios de Alenquer, Monte Dourado, Óbidos, Monte Alegre e Oriximiná. A agência passa a contar com nova pista de exames práticos, 100% de climatização, banheiros para pessoas com deficiência (PcDs), estacionamento inclusivo e Espaço Kids. A unidade também ganhou o espaço educativo mini Detranzinho, para incentivar a conscientização de trânsito junto às crianças que estiverem acompanhadas de adultos no momento do atendimento.

Moderna e confortável, a Ciretran agora tem novos móveis, instalação de totens, paisagismo, computadores e cobertura da área de vistoria, além de outras melhorias gerais no prédio. A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, celebrou mais essa entrega, que já soma mais de 20 Ciretrans revitalizadas. “Hoje é um dia histórico. Essa Ciretran está linda, moderna e toda estruturada, com acessibilidade. É um reconhecimento do Governo do Estado para a população. Aqui, temos todos os serviços, como impressão de CNH, vistoria e demais atendimentos de veículos e habilitação, portanto uma Ciretran grandiosa que passa a contar com um atendimento ainda mais qualificado”, destacou.

POSTO DO BANPARÁ

Durante a entrega da Ciretran, o governo do Estado também entregou à população o posto de atendimento do Banco do Estado do Pará (Banpará) que funciona no interior da agência do Detran. O posto também foi revitalizado para maior comodidade da população que acessa os serviços oferecidos na Ciretran. O posto teve sua primeira inauguração em 1993 e será a 66ª unidade bancária entregue pelo governador Helder Barbalho, a quarta somente em 2025. O Banpará está presente em todos os 144 municípios do Estado, totalizando 164 agências e 35 postos de atendimento.

A reestruturação permitirá um melhor atendimento presencial e de forma eletrônica, e oferecerá o portfólio de serviços do Banpará, entre os quais abertura de contas, atendimento ao público em geral, operações de caixa eletrônico e atendimento presencial, produtos de investimentos e uma variedade de opções de crédito e microcrédito, como empréstimos consignados, Banparacard, crédito rural, crédito imobiliário, energia solar, crédito Pessoa Jurídica, antecipação de Imposto de Renda, antecipação de Décimo Terceiro, Banpará Comunidade, Credturismo, Fungetur, Empodera e Banpará Bio. O atendimento ao público será de 9h às 14h e o autoatendimento, das 8h às 18h.

CNH PAI D’ÉGUA

O maior programa social de emissão gratuita de Carteira Nacional de Habilitação do país, o CNH Pai D’égua, começou a emitir o documento em Santarém. Durante a agenda do Governo do Pará na cidade, foram entregues 500 CNHs a beneficiários de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra. “São mais de 500 Carteiras e ainda temos mais processos em andamento, de forma que até setembro serão muito mais CNHs gratuitas entregues à população”, antecipou a diretora Renata Coelho.

Voltado para as pessoas de baixa renda, o CNH Pai D’égua foi criado pelo Governo do Estado, sob a coordenação do Detran, para garantir a melhoria da renda dos beneficiários. Em 2024, foram asseguradas 60 mil vagas em todos os 144 municípios, o que confere ao Pará o Estado brasileiro com o maior número de pessoas atendidas com CNH gratuita.

As entregas do documento ocorrem mediante a conclusão dos processos por parte dos candidatos. Este ano, diversos municípios já receberam as carteiras, possibilitando aos condutores a primeira habilitação, a renovação ou a adição de categoria.

