Nova pesquisa mostra cenário acirrado para a Prefeitura de SP; VEJA NÚMEROS

Em pesquisa recente do instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD e divulgada nesta segunda-feira (23), observa-se um empate técnico nas intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo entre três candidatos principais: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB). No levantamento estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, o atual prefeito lidera com 27% das intenções de voto, seguido por Boulos com 24% e Marçal com 21%.

Outros candidatos, como Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB), também aparecem na pesquisa, porém com intenções de voto bem menores, marcando 9% e 5%, respectivamente. Vamos explorar mais detalhadamente os dados dessa pesquisa.

Intenções de Voto na Pesquisa Estimulada

Quando apresentados com uma lista de candidatos, os entrevistados mostraram suas preferências da seguinte maneira:

Ricardo Nunes (MDB): 27%

27% Guilherme Boulos (PSOL): 24%

24% Pablo Marçal (PRTB): 21%

21% Tabata Amaral (PSB): 9%

9% José Luiz Datena (PSDB): 5%

5% Marina Helena (Novo): 2%

2% Outros: 1% (Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP))

Além disso, 5% dos entrevistados optaram por votos nulos ou em branco, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

Como Está o Cenário Espontâneo?

No cenário espontâneo, onde os entrevistadores não citam os nomes dos candidatos, os três líderes continuam em empate técnico, com Nunes e Marçal recebendo 16% das intenções de voto, e Boulos obtendo 15%. Veja os números completos:

Ricardo Nunes (MDB): 16%

16% Pablo Marçal (PRTB): 16%

16% Guilherme Boulos (PSOL): 15%

15% Tabata Amaral (PSB): 7%

7% José Luiz Datena (PSDB): 2%

2% Outros: 3%

3% Nulo/branco: 10%

10% Não sabem/não responderam: 31%

Como Fica o Segundo Turno?

Quando analisamos cenários de segundo turno, os resultados variam, mas ainda há muitos empates técnicos:

Marçal x Boulos: 40% para Boulos e 38% para Marçal, com nulos/brancos em 11% e 11% não sabem/não responderam.

40% para Boulos e 38% para Marçal, com nulos/brancos em 11% e 11% não sabem/não responderam. Marçal x Nunes: Nunes venceria com 44%, enquanto Marçal teria 32%, com nulos/brancos em 12% e 12% não sabem/não responderam.

Nunes venceria com 44%, enquanto Marçal teria 32%, com nulos/brancos em 12% e 12% não sabem/não responderam. Boulos x Nunes: Nunes teria 47% contra 35% de Boulos, com nulos/brancos em 9% e 9% não sabem/não responderam.

Margem de Erro e Método de Coleta de Dados

A pesquisa foi realizada com 1.500 entrevistados entre os dias 20 e 21 de setembro e possui uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00265/2024, essa pesquisa tem um nível de confiança de 95%, o que significa que há 95% de chances dos números refletirem a realidade dentro da margem de erro. As margens de erro devem sempre ser consideradas ao interpretar estes resultados, especialmente em situações de empate técnico.

Em conclusão, a corrida para a Prefeitura de São Paulo está acirrada e cada debate, campanha e movimentação política será crucial para definir o rumo desta eleição. Fique ligado para mais atualizações e análises detalhadas sobre as intenções de voto na maior cidade do Brasil.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram