Novas escolas da rede municipal receberão o selo Unidade Amiga da Infância do Unicef

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), realiza nesta quarta-feira 11, às 14h, na Faculdade Estácio, a certificação das Unidades Amigas da Primeira Infância (Uapi) 2024. Em Belém, são 80 escolas participantes, e ainda 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e quatro Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). No primeiro ciclo (2022/2023), das 20 escolas participantes, 12 foram certificadas.

A Uapi é um programa estratégico do Unicef em parceria com a Prefeitura de Belém, que consiste em fortalecer e qualificar o atendimento intersetorial, que inclui educação, saúde e assistência social a crianças até seis anos, para promover o desenvolvimento integral e integrado na primeira infância.

“A meta é fortalecer a política pública intersetorial para a primeira infância e por consequência alcançar o reconhecimento do Comitê Científico com a certificação das unidades de educação infantil, saúde e de assistência social como Amigas da Primeira Infância. Neste ciclo de doze meses de duração, os servidores das secretarias municipais de Educação, Saúde e da Funpapa também passam por processos formativos”, explica a Coordenadora da Educação Infantil (Coei) da Semec, Nilcilene Dias.

Formação – Durante os 12 meses de desenvolvimento do ciclo, os profissionais recebem formações em metodologia, diretrizes, objetivos e indicadores da Uapi. Os professores são profissionais do Unicef e das secretarias municipais de Saúde (Sesma), Educação (Semec) e da Fundação Papa João XXII (Funpapa). O processo é acompanhado por um Comitê Científico que é composto por pesquisadores de diversas universidades e representantes de conselhos profissionais, que realiza a avaliação de todas as atividades realizadas ao longo do processo, e as unidades aprovadas recebem, então, a certificação de Unidade Amiga da Primeira Infância concedida pelo Unicef.

“É uma estratégia fundamental para assegurar o fortalecimento das políticas públicas de atendimentos integrados da educação, saúde e assistência, eficientes e de qualidade em benefício das nossas crianças”, reforça a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos

Escolas certificadas em 2023 com o selo Uapi

Escolas municipais de Educação Infantil Lúcia Soares Castro, Professora Lúcia Raimunda Guerreiro, Nosso Lar, Pratinha, Professora Angélica dos Santos Paiva, Venuzina Marinho de Souza, Jaime da Costa Teixeira, Erê, Luzmarina de Melo Muniz. Em Cotijuba, além do Anexo Santo Antônio e a Escola Municipal de Educação do Campo (EMEC) Milton Monte.

A Prefeitura de Belém aderiu à iniciativa em 2022 com a participação de 20 unidades educativas, 13 unidades de saúde e uma unidade da assistência social.

Texto: Silvia Sales

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semec