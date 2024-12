Mais um motociclista morre no trânsito pesado da Avenida Independência

Um motociclista ainda não identificado perdeu a vida tragicamente na manhã desta segunda-feira, 09, na Avenida Independência, em Ananindeua, na Grande Belém. O trânsito, na via, está bastante conturbado em função das obras que são encetadas na Rodovia Mário Covas, onde um viaduto é construído com vistas a desafogar o grande fluxo de veículos nesse trecho do município metropolitano de Ananindeua.

O motociclista morreu na hora e o passageiro ficou bastante lesionado depois que a moto foi atropelada por uma carreta. O acidente ocorreu próximo à feira da Cabanagem, em Belém. Um vídeo mostra a vítima fatal embaixo da roda carreta e muitos curiosos no local.

Imagem: Reprodução/G1 Pará