Novo sistema agiliza a localização das chamadas de urgência e emergência feitas ao Ciop

O Centro Integrado de Operações – CIOP, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), implementou a nova versão do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) e a Central de Atendimento e Despacho (CAD) para funcionamento no Pará. A transição do sistema está sendo realizada com apoio de uma equipe técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O Pará é o segundo estado brasileiro habilitado à nova versão, que agiliza a localização das chamadas de urgência e emergência feitas ao Ciop.

O Sinesp/CAD é um canal de comunicação que serve como suporte a serviços públicos emergenciais, facilitando a comunicação entre as centrais de comando e as unidades operacionais de atendimento à população. Além de permitir o despacho eficiente e coordenado das informações sobre as ocorrências recebidas pelas forças de segurança pública, também permite a gestão de recursos e otimiza o planejamento operacional.

NOVIDADES

A versão anterior em operação no sistema de segurança pública paraense era o Sinesp/CAD 2.0. A nova atualização está em funcionamento desde a última segunda-feira (16). Segundo o diretor do Ciop, tenente-coronel PM Felipe Aires, a equipe operacional recebeu capacitação, nos últimos meses, para a fase de implementação do sistema atualizado, com instruções e oficinas práticas. Durante essa semana, a equipe do Sinesp está realizando acompanhamentos e auxílios pontuais de dúvidas para o aprimoramento do sistema. Uma das principais funcionalidades do Sinesp/CAD 3.0 é a identificação direta da localização da pessoa que aciona a central de atendimento em um raio aproximado de 5 metros.

“Nós praticamente acabamos com aquela situação da pessoa não saber onde ela está, não saber o nome da rua ou não ter algum ponto de referência, porque isso pode acontecer quando a pessoa está nervosa ou realmente não conhece o endereço em que está. Então, isso é uma novidade muito interessante que já está sendo colocada em prática para auxiliar ainda mais o nosso trabalho”, explicou o diretor.

Outra novidade é o acionamento direto dos agentes de segurança em operação através do celular com o aplicativo “Sinesp Mais”. A integração permite que a ocorrência registrada no sistema seja enviada diretamente para o aplicativo, com todas as informações, sem precisar passar pela verificação via rádio.

“O agente vai saber a localização, o que está acontecendo, o nome das pessoas, ele pode traçar uma rota por um aplicativo de GPS para chegar até o local da ocorrência, o tipo de ocorrência, os envolvidos, e no final, ele pode dar o relato dele pelo próprio celular”, pontuou Aires. A ocorrência também pode ser finalizada pelo próprio agente e, posteriormente, terá o fechamento feito pelo operador do Ciop.

SISTEMA INTEGRADO

A localização da chamada é um trabalho em parceria feito com a Anatel e as operadoras de celular com o Ministério da Justiça. A funcionalidade fica disponível dentro do CAD e, após a formalização do interesse do estado ou município e permissão do compartilhamento de informações com o Ministério, a Anatel é acionada.

“O Ministério faz contato com a Anatel falando que a unidade da federação autorizou que aquelas informações sejam trafegadas pelo CAD e com isso, sem qualquer tipo de necessidade adicional de configuração local, o operador já vai começar a receber aquelas informações na tela para o atendimento daquela emergência”, explicou Rafael Rodrigues, coordenador-geral do Sinesp.

O sistema prioriza as informações de GPS e Wi-Fi que estão conectados ao aparelho que efetuou a chamada. Caso a informação não esteja disponível, a triangulação das torres é utilizada para trazer a informação da localidade mais próxima da ocorrência.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias