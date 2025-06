Prêmio Braztoa de sustentabilidade encerra inscrições amanhã (18)

Empreendedores paraenses que atuam com turismo responsável têm a última oportunidade para inscrever seus projetos no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade.

As inscrições para a 13ª edição do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade encerram nesta quarta-feira (18). Considerada uma das mais importantes iniciativas de reconhecimento a projetos de turismo responsável no Brasil, a premiação deste ano tem um significado especial para o Pará: a cerimônia de entrega será realizada em Belém, em dezembro. Isso reforça o protagonismo da região amazônica nas pautas ambientais e turísticas, especialmente no contexto da COP 30.

O Que é o Prêmio e Quem Pode Participar

Promovido pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur), o prêmio reconhece boas práticas que impulsionam a sustentabilidade no setor. Empreendedores, gestores públicos, lideranças comunitárias e representantes de organizações da sociedade civil podem submeter seus projetos gratuitamente, pela internet.

A avaliação será feita por um comitê técnico nacional e internacional, que considerará critérios como impacto social, ambiental, inovação, replicabilidade e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Novidades e Foco na Amazônia

A edição de 2025 dá destaque às iniciativas da Região Amazônica, que receberão pontuação adicional no processo de avaliação. Além disso, foi criada uma nova categoria, “Comunidades Locais”, dedicada a projetos liderados por povos originários, comunidades ribeirinhas, quilombolas e outras populações tradicionais. As categorias “Gestão/Governança” e “Experiência/Produto” permanecem.

Para o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, sediar a cerimônia em Belém é um reconhecimento do compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável. “Belém receber a entrega do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade é um reconhecimento à força do turismo paraense e ao nosso compromisso com práticas responsáveis, inclusivas e alinhadas aos desafios globais da sustentabilidade. É uma oportunidade única de projetar a Amazônia como referência internacional em turismo consciente, especialmente no contexto da COP 30”, afirmou.

Recentemente, a Braztoa promoveu uma live especial com especialistas da entidade e da consultoria SPRINT Dados para orientar sobre o processo de inscrição, apresentando diretrizes, critérios de seleção e exemplos de projetos premiados.

A Setur tem incentivado ativamente empreendedores paraenses a participarem, reconhecendo o potencial transformador das práticas locais voltadas à preservação ambiental, inclusão social e valorização cultural.

“Queremos ver o Pará bem representado entre os vencedores, mostrando que o turismo pode, sim, ser um agente de mudança positiva para os territórios”, concluiu Eduardo Costa.

Inscrições – Os interessados podem fazer a inscrição até esta quarta-feira (18) pelo link: Inscrição Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2025 | QuestionPro Survey.



Foto: Marco Santos / Ag. Pará