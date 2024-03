Tânia Barbosa promete reerguer AABB no esporte

A bancária Tânia Mara Silveira Barbosa foi eleita recentemente presidente da Associação Atlética do Banco Brasil – AABB, se tornando a primeira mulher a comandar o clube bancário. Ela promete soerguer todas as atividades esportivas com a finalidade de retomar o sucesso das grandes conquistas tanto a nível regional como nacional, pois, segundo declarações da presidente, garra, determinação e competência não lhe faltarão durante a gestão administrativa de quatro anos.

Também outros setores receberão todo incentivo da nova diretoria, sobretudo, social e cultural, atendendo os associados que estão propensos a colaborarem com atual diretoria para movimentar o quadro social, retornando com as programações festivas, com as presenças de cantores (as) e também para o departamento Cultural.

“Vamos trabalhar ao lado dos associados objetivando que em pouco tempo de gestão o nosso clube estará recepcionando os sócios com nova visão de melhoramentos, mesmo em que pese a falta de dinheiro. Entretanto, vamos trabalhar muito com os demais diretores para superar todos obstáculos que venham aparecer durante a nossa administração”, promete Tânia Barbosa com respaldo dos diretores empossados no último final de semana.

DIRETORIA

A nova diretoria da AABB está assim composta: Presidente, Tânia Barbosa; vice-presidente administrativo; Miguel Pinheiro Feitosa; vice-presidente financeiro, Arnaldo Tôrres de Lemos: vice-presidente de esportes, Caleb Gunnar Fontel de Mescouto Dias.

Suplentes: Milton José Pereira Castro e Fábio Jean Braga Pantoja.

Conselho Deliberativo: Presidente, Carlos Roberto Martins Ó de Almeida.

Membros titulares: Ana Célia Repolho de Lima, Anderson Braga Reis e Bruno Rodrigues Cardoso.

Conselho Fiscal: Presidente, Otávio Augusto de Souza Queiroz. Membros titulares: Jadson de Brito Carvalho, Leonardo Reis Alves e Walmor Reis Alves.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar