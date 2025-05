Novo viaduto na Mário Covas é entregue e promete desafogar trânsito em Ananindeua

O Governo do Pará entregou mais um importante equipamento viário nesta sexta-feira (16): o novo viaduto da Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações, em Ananindeua. A estrutura é a quarta entregue desde 2023 e vai beneficiar diretamente mais de 500 mil pessoas com melhorias na mobilidade urbana.

De acordo com o engenheiro Ricardo Monteiro, do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, o viaduto permitirá o fluxo direto da Avenida Três Corações para a Mário Covas, sem a necessidade de parada em semáforo, otimizando o trajeto para motoristas da Cidade Nova, Quarenta Horas e Paar.

O trânsito na Mário Covas segue normal, por baixo do viaduto. Já quem vem da Três Corações poderá acessar a Mário Covas em direção à BR-316 de forma mais rápida. Para seguir no sentido Augusto Montenegro, o motorista usará a rotatória sob o viaduto.

A dona de casa Jacinei Mendonça comemorou a novidade: “Vai melhorar muito nosso trânsito. A entrada da Cidade Nova vai ficar mais valorizada.”

Além da função estrutural, o viaduto também ganha um toque artístico com a intervenção do grafiteiro Moisés Oliveira, morador de Marituba. “Sempre sonhei em ver minha arte nas grandes telas da cidade. Agora, estou aqui com minhas filhas ajudando. É uma conquista.”

Com essa entrega, o Governo do Estado soma quatro grandes viadutos na região metropolitana: BR-316 com a Ananin (2023), BR-316 com a Alça Viária (2024), BR-316 com a Independência (2025) e agora, Mário Covas com Três Corações

Imagem: Agência Pará