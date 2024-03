Novos nomes! Dorival Júnior anuncia convocação para a Seleção Brasileira

Nesta última segunda-feira (11), o treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, apresentou parte do elenco que poderá atuar nos próximos jogos previstos para acontecer no dia 23 de março, contra a Inglaterra, no estádio de Wembley, e no dia 26, contra a Espanha, no Santiago Bernabéu.

Os convocados foram:

Goleiro: Léo Jardim (Vasco)

Zagueiro: Fabrício Bruno (Flamengo)

Atacante: Galeno (Porto)

Os atletas irão substituir:

Goleiro: Ederson (Manchester City)

Zagueiro: Marquinhos (PSG)

Atacante: Gabriel Martinelli (Arsenal)

O motivo da substituição é por lesão.

“São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses dois amistosos iniciais”, afirmou.

Veja a lista de convocados:

Goleiros:

Bento – Athletico-PR

Léo Jardim – Vasco

Rafael – São Paulo

Laterais:

Danilo – Juventus (ITA)

Yan Couto – Girona (ESP)

Ayrton Lucas – Flamengo

Wendell – Porto (POR)

Zagueiros:

Beraldo – PSG (FRA)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Fabrício Bruno – Flamengo

Murilo – Palmeiras

Meio-campistas:

André – Fluminense

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

João Gomes – Wolverhampton (ING

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Pablo Maia – São Paulo

Atacantes:

Endrick – Palmeiras

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Galeno – Porto (POR)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Richarlison – Tottenham (ING)

Savinho – Girona (ESP)

Vinicius Júnior – Real Madrid (ESP)

Foto Reprodução CBF