SP: Idoso assassinado e amarrado guardava R$ 3,5 milhões em casa

A Polícia Civil investiga se Carlos Alberto Felice, encontrado morto na última terça-feira (16), guardava dinheiro em espécie dentro da casa onde morava no Jardim Europa, área nobre da Zona Oeste de São Paulo. O corpo do idoso de 77 anos, foi encontrado na garagem com os braços e pernas amarrados e marcas de pancadas na cabeça.

A equipe de investigação encontrou o interior da casa revirado e verificou que o carro da vítima tinha sido levado da garagem. De acordo com vizinhos, Felice foi visto pela última vez no dia 12 de julho – provável data do crime.

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Band, o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), disse que o sobrinho seria ouvido nesta quinta (18). Foi ele quem acionou o 190, número da Polícia Militar, após alguns dias sem conseguir falar com o tio.

Segundo Lopes, o sobrinho era a pessoa mais próxima de Felice e quem melhor conhecia o seu dia a dia. O idoso vivia sozinho e tinha apenas uma irmã. Segundo a polícia, um amigo da vítima disse que ele tinha R$ 3,5 milhões em casa. Ele também deve prestar depoimento.

– Essa quantidade a gente não tem ainda confirmação de valor exato. Falaram em R$ 3 milhões, falaram em R$ 4 milhões, falaram em R$ 150 mil. Outros falaram que ele não tinha dinheiro nenhum em casa, que ele tinha uma vida muito módica – disse Lopes.

– Apesar de ele ter propriedades, era uma pessoa que vivia com bastante simplicidade. Ele não tinha nem empregados para ajudar nos seus afazeres diários – acrescentou o delegado.

A análise de câmeras de segurança de vizinhos deve ajudar a polícia a esclarecer a dinâmica do crime, como o número de pessoas envolvidas e como chegaram até lá. A casa de Felice não tinha sistema de monitoramento.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou, em nota, que “diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos” e que “detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”.

*AE

Fonte: Pleno News/ Fotos: Reprodução/Redes Sociais