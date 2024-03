Associação Rio Caeté desbanca Clube do Remo e sagra-se campeã do I Circuito Paraense de Judô

A Associação de Judô Rio Caeté é pentacampeã do I Circuito Paraense de Judô. A primeira edição do circuito ocorreu no domingo, 10, no Ginásio do Colégio La Salle, em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém.

Os atletas do Rio Caeté ficaram com o troféu Antônio Gomes, após conquistarem 51 medalhas, sendo 25 de ouro, 16 de prata e 10 de bronze.

O Clube do Remo ficou com o vice-campeonato, levando 30 medalhas no geral, com 15 de ouro, sete de prata e oito de bronze. O evento reuniu mais de 600 atletas, 26 clubes e dez municípios do estado.

A competição também classificou os campeões das categorias para o Campeonato Brasileiro Região I, na cidade de Teresina -PI, no mês de abril.

O soldado da Polícia Militar do Pará e judoca do Rio Caeté Elder Jaffer foi um dos medalhistas, conquistando duas medalhas de ouro, na categoria – 100 kg adulto veterano, e de quebra a vaga para o Brasileiro.

“Graças a Deus tive um bom desempenho, começamos 2024 do jeito que acabou 2023, conquistando duas vitórias importantes que me credencia para lutar no Campeonato Brasileiro no Piauí, e é um orgulho representar a polícia militar do estado do Pará, neste brasileiro que será muito forte”, disse o soldado.

O presidente da Federação Paraense de Judô, Alcindo Campos, ficou satisfeito com a realização do evento e a participação dos atletas e da torcida na arquibancada.

“É uma grande satisfação a gente concluir com êxito, o I Circuito Paraense de Judô, uma seletiva, com muito sucesso. Quero agradecer a todos pela participação, realmente motivou a todos nós, atletas, comissão técnica, as famílias junto para alavancar o judô paraense”, disse o presidente da Fpaju.

A competição teve disputa em dez categorias, tanto no masculino quanto no feminino, foram elas: infantil, mirim, Pré-mirim, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, Sênior, veterano, e Judô Para Todos. Os classificados para o brasileiro são as categorias: sub-13, sub-15, sub-18 e sênior.

Além da conquista da Associação de Judô Rio Caeté, o Ictam Judô Cidadania levou o troféu Infantil geral da competição por conquistar o maior número de medalhas, num total 42 de ouro. (Colaborou jornalista Jessé Lima).

Imagens: Fpaju/Divulgação