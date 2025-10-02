Obra histórica da Prefeitura beneficia 200 mil na Pratinha e mais cinco bairros de Belém

O prefeito de Belém, Igor Normando, assinou, no início da noite de ontem, quarta-feira, 1º, a Ordem de Serviço (OS) que autoriza o início de uma obra histórica de requalificação da passagem John Engelhard, no bairro da Pratinha. A intervenção vai dar um fim aos alagamentos recorrentes da área e elevar a qualidade de vida de aproximadamente 200 mil pessoas.

Com extensão de aproximadamente 1,5 km e previsão de entrega em três meses, a obra terá um impacto significativo na rotina de seis bairros da capital. Além da Pratinha I e II, a requalificação beneficiará diretamente moradores do Tapanã, São Clemente, Bengui e Parque Verde.

O projeto é fruto da parceria entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), e o Governo do Estado.

O prefeito de Belém, Igor Normando, ressaltou a importância social do projeto e relembrou a última vez em que esteve no bairro:

“Esse aqui é um dia histórico que eu vou levar para toda a minha vida. Quando eu andava aqui, para inaugurar outras ruas, me questionaram sobre o estado da John Engelhard. Com muita sensibilidade, eu falei que, mesmo não estando no cronograma, voltaria em um mês com máquina para assinar a ordem de serviço e começar a obra. Chegou a hora de acabar com as promessas que essas pessoas ouviram por muitos anos. Agora, vamos tirar de vez essa população, que tanto merece, da lama, para finalmente pisar no chão firme”.

A passagem John Engelhard é considerada uma das principais vias de acesso ao bairro da Pratinha, sendo estratégica para a mobilidade urbana, pois interliga duas importantes vias da cidade: as avenidas Padre Bruno Sechi e Arthur Bernardes.

O secretário municipal de Zeladoria e Conservação Urbana, Cleiton Chaves, destacou o esforço por trás da iniciativa

“Nosso papel é garantir que este projeto seja executado com a máxima qualidade e agilidade, focando em uma solução definitiva para a drenagem, para transformar a vida destas pessoas. Um projeto histórico que vai acabar com os alagamentos e devolver dignidade para milhares de famílias“, afirmou.

Moradores comemoram início da obra

O anúncio do início das obras foi recebido com entusiasmo pelos moradores da área. A dona de casa Benedita Gomes, 35 anos, vive há 10 anos na John Engelhard e disse que a chegada do serviço é a realização de um sonho.

“Nesse tempo aqui, já perdi minha casa, eletrodomésticos, praticamente tudo o que tinha por conta do alagamento quando chovia. Nunca fizeram qualquer obra na rua. Hoje isso está acontecendo pela primeira vez. Eu me emociono ao falar, porque, quando fui para o hospital ter a minha filha, chamamos a ambulância e não quiseram vir até a minha casa por conta da rua intrafegável“, relembra a moradora emocionada, com a possibilidade de deixar as dificuldades para trás.

Fonte e imagens: Agência Belém