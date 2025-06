Obras da COP 30: duplicação da Avenida Bernardo Sayão avança em Belém com investimento de R$ 322 milhões

A duplicação da Avenida Bernardo Sayão, em Belém, integra o Programa de Saneamento da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova (Promaben) e faz parte das obras estratégicas para a realização da COP 30, que será sediada na capital paraense.

O projeto está dividido em quatro fases, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo Federal, totalizando um investimento de R$ 322 milhões.

Principais informações:

Local: bairros Jurunas, Condor, Cremação e Guamá, em Belém.

Categoria: Mobilidade urbana.

Responsável: Prefeitura de Belém.

Função na COP 30: melhorar a infraestrutura viária, facilitar o deslocamento de moradores e visitantes e impulsionar o desenvolvimento urbano.

O que prevê a obra:

🚧 Duplicação de 3.570 metros de pistas.

💧 Serviços de macrodrenagem do canal.

🌳 Urbanização e modernização viária.

Investimento e cronograma:

💰 Valor: R$ 322 milhões.

🏗️ Financiadores: BID e Governo Federal.

📅 Início: junho de 2024.

🏁 Previsão de conclusão: dezembro de 2025.

A duplicação da Bernardo Sayão é considerada uma das principais obras para ampliar a mobilidade, melhorar o saneamento e elevar a qualidade de vida da população, especialmente após a realização da COP 30.