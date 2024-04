“Homem corajoso”, diz Elon Musk sobre o deputado Nikolas Ferreira

O dono da rede social X, Elon Musk, classificou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) como um “homem corajoso”. O comentário do empresário foi feito na madrugada desta quarta-feira (10) em resposta a uma publicação na qual o parlamentar brasileiro relembrou o discurso que fez na Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 17 de novembro do ano passado.

Em resposta à postagem de Musk, Nikolas escreveu: “Você nem imagina o que isso significa para mim e para o Brasil. Obrigado”.

Em seu discurso na ONU, o deputado disse, entre outras coisas que o mundo precisa de educadores que “ensinam e não doutrinam” para formar juízes que “honram a magistratura”.

Além disso, o deputado também afirmou que a “esquerda voltou ao poder” em 2023 para usar “todos os meios possíveis” de “destruição da família”. Nikolas defendeu ainda a criminalização do aborto e criticou pessoas trans que, segundo ele, “mentem sobre o sexo biológico para competir com mulheres”.

O ponto mais notório da fala foi, porém, quando Nikolas disse que Lula era “um ladrão, que deveria estar na cadeia”. A fala do parlamentar brasileiro aconteceu durante a 5ª Cúpula Transatlântica, convocada sob o tema Afirmar os Direitos Humanos Universais – Unir as Culturas pela Vida, pela Família e pela Liberdade.

Fonte: Pleno news/ Foto: Reprodução/YouTube Itatiaia