Prefeitura entrega aos moradores da Sacramenta 13 ruas asfaltadas, sinalizadas e com iluminação em LED

A Prefeitura de Belém entregou aos moradores do bairro da Sacramenta 13 ruas após passarem pelos serviços de recapeamento asfáltico, sinalização e iluminação públlica com LED. A população, que contribuiu com a gestão para a escolha de melhorias nas vias por meio do Fórum Participativo Tá Selado, comemorou a conclusão dos trabalhos na noite deste sábado, 22. Os serviços realizados nas vias da Sacramenta foram executados pelas secretarias municipais de Saneamento (Sesan) e de Urbanismo (Seurb) e Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, caminhou pelas ruas com a comunidade. Ele parabenizou a população pela conquista e adiantou que nos próximos dias mais dez vias e uma escola serão também inauguradas no bairro da Sacramenta.

“Estamos aqui participando de uma verdadeira festa na Sacramenta, uma área de moradia que tem história de luta importante para a nossa cidade. Neste momento, são treze ruas entregues com drenagem e pavimentação, mas nos próximos dias a Prefeitura de Belém vai entregar mais dez, para melhorar a vida da população. É uma grande conquista da população e é a periferia se tranformando em um espaço de dignidade de vida”, enfatizou o prefeito Edmilson.

As ruas que receberam os serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização e iluminação modernizada em LED foram: a Teodoro Palmeira, São Marcos, Tiradentes, Primeiro de Maio, Sérgio Mota, Cacique, Padre João, Luiz Fernandes, José Modesto, Ana Dantas, Martins, Luiz Rege e Dr. Dadi.

“Isso aqui pra gente é uma vitória e, agora, vendo tudo pavimentado e com qualidade, é muito bom. Sem contar que as crianças vão poder brincar de dia e de noite com segurança, principalmente, porque a rua tá toda sinalizada”, comemorou a manicure Franciani Eleres, de 47 anos, moradora da rua Sérgio Mota.

O mesmo sentimento tomou conta da profissional de serviços gerais, Mônica Teixeira, de 42 anos. Ela reside na rua Teodoro Palmeira há 36 anos e estava em festa com a nova via. “Está ótimo, principalmente, pra minha mãe que é cadeirante. Ela precisa muito das ruas asfaltadas e graças a Deus veio o asfalto”, comentou a moradora.

O cobrador de ônibus, Marcos Ribamar, de 56 anos, residente a vida toda na área das 13 ruas inauguradas pela Prefeitura. Ele conta que “vivi ainda no tempo que aqui era só ponte e mato”. Para ele, a nova pavimentação garante mais beleza e melhoria para o bairro, “porque esse serviço ajuda o povo, benefeciando a todos, tanto os que moram aqui, quanto os que circulam na área”.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém