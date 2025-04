Operação conjunta em Belém apreende mais de 50 quilos de drogas e fuzis

Operação foi realizada na tarde desta segunda-feira (7) em Benevides, região metropolitana de Belém, dois homens foram presos em flagrante, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, segundo o delegado Davi Cordeiro titula do Denarc a operação aconteceu após investigação e monitoramento conjunto pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) da PCPA e a PRF.

O trabalho conjunto prendeu os suspeitos que estavam num veiculo adesivado com logo de uma empresa privada, e os suspeitos vestiam uniformes padronizados, na tentativa de driblar a fiscalização, fingindo prestar serviços a companhia estampada no veículo, mas a estratégia não tece sucesso.

Na operação a Policia encontrou as armas e drogas no interior do veículo, os suspeitos revelaram que a droga foi trazida de Roraima (RR) com destino ao Ceará (CE). Na abordagem foram encontrados mais de 50 quilos de skunk, três fuzis calibre 9 milímetros, que foram fabricados com impressora 3D.

Por: Thays Garcia