Igreja católica em São Paulo é invadida por homem que destruiu imagens do templo

O caso aconteceu na Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, na zona leste de SP, neste domingo (6) e foi filmado por câmeras instaladas no local, o Homem entra na igreja e até chega a falar com um fiel, logo depois ele vai até uma imagem de Bom Jesus, que é padroeiro da Igreja e a derruba com força no chão, na sequencia ele faz a mesma coisa com a imagem da Santa Edwiges.

O homem foi encontrado pelas autoridades nesta segunda-feira (7) na cidade de Itaquaquecetuba, depois de uma denúncia anônima apontando onde o suspeito morava. Ele confessou ser o responsável pelo ato, porém não revelou a motivação, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ele será investigado por ultraje a culto, após o registro da ocorrência ele foi liberado.

A Diocese de São Miguel Paulista deixou uma nota de lamento e repúdio referente ao ato, prestando sua solidariedade a igreja “A Diocese de São Miguel Paulista manifesta sua solidariedade ao Pároco e a toda comunidade de Fé do bom Jesus das Oliveiras”.

O Pároco do templo Geraldo Laurindo também lamenta o ato de vandalismo, considerando insano contra as imagens, que são sagradas, ele também contou nas redes sociais que não puderam reaproveitar as imagens, que ficou completamente destruída. “Rezem por nós e por essa pessoa que cometeu esse ato insano contra as imagens sagradas aqui do Bom Jesus das Oliveiras” concluiu Geraldo.

Por: Thays Garcia