Operação da PF prende Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, em São Paulo

O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, 18, em sua casa no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo. Ao todo, são cumpridos sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

A prisão é resultado da operação Compliance Zero, que tem como objetivo o combate de emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central (BC), substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.

As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal (MPF), para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Outros crimes, como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa estão sendo investigados.

A Agência SBT entrou em contato com o Banco Master solicitando uma nota de posicionamento mas, até o momento, não houve retorno.

Fonte e imagem: Agência SBT

