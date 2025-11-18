terça-feira, novembro 18, 2025
PARÁ

Instituto Equatorial lança segunda edição do Edital Diálogos com investimento de R$ 4 milhões para iniciativas sociais

O Edital amplia apoio a organizações da sociedade civil nos sete estados de atuação do Grupo Equatorial: MA, PA, PI, AL, AP, GO e RS.

O Instituto Equatorial anuncia o lançamento da segunda edição do Edital Diálogos Equatorial, que terá início nesta terça-feira (18), a partir das 14h. investimento total de R$ 4 milhões, a iniciativa amplia o apoio a projetos sociais nos sete estados de atuação do Grupo Equatorial: Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá, Goiás e 72 municípios do Rio Grande do Sul.

As inscrições podem ser feitas até 18 de dezembro, na bio do perfil do Instagram do Instituto (@institutoequatorial) ou pelo link:
https://investidor.bussolasocial.com.br/Equatorial/editais/Dialogos_Equatorial_2025. Todas as regras e critérios de participação estão detalhados no edital disponível na plataforma.

Podem participar do edital as Organizações da Sociedade Civil (OSC) legalmente constituídas há pelo menos dois anos e com atividades comprovadas no mesmo período. Projetos voltados à economia criativa e ações territoriais receberão pontuações extras no processo de seleção.

Nesta edição, serão apoiadas propostas nos valores de R$ 20 mil até R$ 50 mil, voltadas especialmente para iniciativas de base comunitária, dando continuidade a uma trajetória de transformação social comprovada.

“Para esta nova edição, a expectativa é dobrar esses resultados e alcançar ainda mais instituições, fortalecendo iniciativas que geram oportunidades e promovem transformação social sustentável. Por isso, estamos investindo R$ 4 milhões, valor que representa um crescimento expressivo em relação a edição anterior, que contou com R$ 3 milhões em recursos”, destacou Janaina Ali, Executiva de Sustentabilidade e Coordenadora do Instituto Equatorial.

Para apoiar instituições interessadas em participar do Diálogos, o Instituto Equatorial realizará um Workshop de Projetos com orientações sobre o edital, seus critérios e o processo de inscrições, na próxima sexta-feira, dia 21 de novembro, às 14h pelo canal no Youtube (https://www.youtube.com/@InstitutoEquatorial).

Diálogos – Na edição anterior, o Edital Diálogos Equatorial ajudou a impulsionar comunidades nos sete estados brasileiros de atuação do Grupo Equatorial. Ao todo, foram mais de 107 mil pessoas impactadas diretamente, com 424 instituições inscritas e 151 projetos selecionados, ampliando o protagonismo das comunidades em seus territórios.

Foram contempladas iniciativas em áreas essenciais como educação, empreendedorismo, empregabilidade, sustentabilidade e integridade. Entre os projetos apoiados, 41 focaram em empreendedorismo e geração de renda, 31 em qualificação profissional, 42 em educação, 30 em biodiversidade e sustentabilidade e 7 em empregabilidade. Um destaque especial foi a presença de 14 projetos em comunidades quilombolas e 2 em comunidades indígenas, reforçando o compromisso do Instituto com a inclusão e o respeito à diversidade.

Para Janaína Ali, o sucesso do edital está em seu propósito de ouvir e agir junto às comunidades. “Acreditamos que a verdadeira mudança nasce da escuta. O Edital Diálogos Equatorial não leva soluções prontas, ele fortalece aquilo que as próprias comunidades já identificaram como caminhos de mudança. Nossa missão é apoiar esse protagonismo, fomentando iniciativas que gerem oportunidades e transformem vidas de forma sustentável. É assim que o Instituto Equatorial cumpre seu papel: atuando com humanidade, respeito e diálogo”, destacou.

Resumo do Edital Diálogos Equatorial (2ª Edição):

  • Abertura das inscrições: 18 de novembro (a partir das 14h)
  • Workshop Projetos com orientações sobre o edita no dia 21 de novembro, às 14h pelo canal no Youtube (https://www.youtube.com/@InstitutoEquatorial).
  • Encerramento das inscrições: 18 de dezembro de 2025 (até às 18h)
  • Público-alvo: Organizações da Sociedade Civil (OSC’s)
  • Valor total de investimento: R$ 4 milhões
  • Valor por projeto: Até R$ 20 mil e R$ 50 mil
  • Abrangência: Piauí, Maranhão, Alagoas, Amapá, Pará, Goiás e 72 municípios do Rio Grande do Sul (lista completa no edital)
  • Inscrição: https://investidor.bussolasocial.com.br/Equatorial/editais/Dialogos_Equatorial_2025 ou acesse pelo link na bio do Instagram: @institutoequatorial
