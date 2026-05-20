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Vídeo: Adolescente é apreendido após agredir colega dentro de escola em Pernambuco

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar após espancar um colega de classe dentro da Escola de Referência em Ensino Médio José Pereira Burgos.

O caso ocorreu no município de Custódia, no Sertão pernambucano.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima sentada enquanto sofre diversos golpes sem reagir às agressões.

A ocorrência gerou repercussão e levantou discussões sobre violência no ambiente escolar.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do estudante agredido nem detalhes sobre a motivação da agressão.

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