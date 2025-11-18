VÍDEO: câmera de ônibus registra pânico total após veículo perder controle e bater em carros e motos

As imagens internas mostram o momento exato em que a colisão gerou caos e pavor entre os passageiros.

Imagens chocantes capturadas pelas câmeras internas de um ônibus revelam o drama e o pânico dos passageiros durante um grave acidente na manhã desta segunda-feira (17), na marginal da Rodovia Raposo Tavares. O veículo, que perdeu o controle por volta das 7h30, na altura do km 17 (sentido capital), acabou provocando um engavetamento que envolveu 16 veículos e deixou 12 pessoas feridas.

Os registros de diversos ângulos do coletivo mostram o exato momento em que o ônibus sobe na calçada após atingir o meio-fio e perde completamente a direção. Os dados do vídeo indicam que o veículo estava a 42 km/h no início da série de colisões.

Durante a sequência de batidas, o motorista é visto tentando estabilizar o ônibus com movimentos bruscos no volante. Enquanto isso, os passageiros, muitos deles em pé, são jogados de um lado para o outro em meio a gritos de desespero e confusão.

O ônibus desgovernado avançou pela marginal, atingindo diversos carros e até dois motociclistas. A Ecovias Raposo Castello, concessionária que administra a via, informou que o engavetamento envolveu 16 veículos (o ônibus, duas motocicletas e os demais automóveis) e que o coletivo teria apresentado falha no sistema de frenagem.

O caos só terminou quando o motorista direcionou o ônibus para a entrada de um condomínio, colidindo violentamente contra o portão. Após a parada, os passageiros desceram apressadamente do coletivo, muitos ainda em estado de choque.

As vítimas – sendo duas graves, duas moderadas e oito leves – foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a hospitais da região. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil investiga o caso para apurar as causas e responsabilidades do acidente.

Curta, comente, compartilhe e siga para mais conteúdo: