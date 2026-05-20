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Vídeo: PRF apreende mais de 65 kg de drogas durante fiscalização na BR-316, em Benevides

Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta terça-feira (20), durante uma fiscalização na BR-316, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

Segundo a PRF, os agentes interceptaram um carregamento de entorpecentes escondido na boleia de um caminhão.

Durante a vistoria no veículo, foram encontradas caixas contendo drogas ilícitas.

Ao todo, os policiais apreenderam 61 quilos de MD, droga sintética conhecida pelo alto valor no tráfico, além de 4 quilos de cocaína.

A ocorrência faz parte das ações de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam o estado do Pará.

O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais, e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

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