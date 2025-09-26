sexta-feira, setembro 26, 2025
Orquestras realizam concertos gratuitos no Teatro Waldemar Henrique em celebração aos 46 anos

Nesta sexta-feira (26), o Teatro Experimental Waldemar Henrique receberá dois concertos gratuitos como parte da programação de aniversário de 46 anos da casa de espetáculos. O evento começa às 19h e a entrada será franca, com distribuição de ingressos no local a partir das 18h.

A abertura será com a Orquestra Jovem Helena Maia, tocando uma mistura de repertórios nacionais e internacionais  entre as músicas previstas estão “Beethoven in Blue Jeans”, clássicos da música paraense como “Juriti” e “Uirapuru”, além de composições do próprio maestro Waldemar Henrique. A orquestra conta com solistas como Rodrigo Schumacher, Dayse Addario, Nívea Mendes e Sâmya Gonçalves, além da participação da Banda dos Professores da Escola de Música da UFPA (Emufpa).

Na sequência, sobe ao palco a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia Inclusiva (OVAi), iniciativa singular que reúne musicistas com e sem deficiência para promover inclusão e integração na prática musical. O grupo conta com estudantes da Emufpa, egressos e músicos da comunidade, com atuação que vai além do palco, buscando democratizar o acesso à música clássica.

Essa solenidade marca o encerramento da programação comemorativa dos 46 anos do Teatro. Segundo as diretrizes da Fundação Cultural do Pará (FCP), o aniversário está sendo celebrado com uma diversificada agenda artística que valoriza todas as linguagens culturais.

Imagem: Agência Pará

