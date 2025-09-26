sexta-feira, setembro 26, 2025
PARÁ

Pará declara peixe-boi da Amazônia e peixe-boi marinho como patrimônios culturais naturais

O estado do Pará oficializou nesta terça-feira (23) a Lei nº 11.171/2025, que declara o peixe-boi da Amazônia e o peixe-boi marinho como patrimônios culturais naturais de natureza imaterial. Com a norma, essas espécies ganham status simbólico especial que une reconhecimento cultural e proteção ambiental.

A nova lei prevê que programas de conservação dos peixes-boi passem a ter prioridade nos investimentos públicos do Estado. Também abre caminho para parcerias com universidades, organizações da sociedade civil e entidades nacionais ou internacionais para fortalecer ações de preservação. Além disso, a medida define que devem ser implementadas fiscalizações para coibir práticas que ameacem a sobrevivência dessas espécies.

Esse reconhecimento é visto como um avanço não apenas para a fauna amazônica, mas para o fortalecimento da identidade cultural paraense ligada à natureza. Representantes de organizações ambientais elogiaram a iniciativa, considerando-a um passo essencial para unir responsabilidade ecológica e valorização simbólica dos animais que fazem parte do imaginário regional.

Os peixes-boi receberão atenção prioritária nos planos de conservação, com destinação orçamentária garantida.

O Pará poderá firmar convênios nacionais e internacionais para viabilizar pesquisas e manejo dessas espécies.

Serão intensificadas ações de fiscalização para coibir práticas ilegais que prejudiquem os peixes-boi.

Está prevista a construção de um recinto de aclimatação na Ilha do Marajó, em Soure, com capacidade para abrigar até oito indivíduos, como parte do plano de conservação.

Esse movimento do Pará reforça a importância de olhar para a biodiversidade amazônica não apenas como recurso, mas como elemento simbólico da cultura do estado  um patrimônio cuja preservação precisa caminhar lado a lado com o reconhecimento social.

