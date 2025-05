Paloma Bernardi e Marcelo Faria estrelam “O Cravo e a Rosa” em Belém com humor e emoção no Theatro da Paz

O clássico da TV brasileira “O Cravo e a Rosa” ganha vida nos palcos em uma adaptação teatral leve e divertida, com sessões em Belém neste fim de semana (16 a 18 de maio), no majestoso Theatro da Paz. Protagonizado por Paloma Bernardi e Marcelo Faria, o espetáculo revisita o embate entre Catarina e Petruchio, inspirado na obra “A Megera Domada”, de William Shakespeare.

Com direção de Pedro Vasconcelos, a peça promete arrancar risos e reflexões ao abordar temas como relacionamento, igualdade de gênero e diferenças sociais. “Sempre sonhei em viver essa história. Catarina é uma mulher forte, intensa e essa comédia me trouxe leveza após tantos trabalhos dramáticos”, conta Paloma, que celebra 30 anos de carreira em 2025, com projetos no teatro, cinema e streaming.

Marcelo Faria, além de viver Petruchio, assina a direção de produção e celebra o carinho do público paraense: “Apresentar esse espetáculo em Belém, no Theatro da Paz, é sempre emocionante. O público se diverte em família e isso não tem preço”.

A montagem já passou por diversas cidades e segue em turnê nacional. Para quem ama boas histórias, personagens marcantes e uma pitada de nostalgia, “O Cravo e a Rosa – O Espetáculo” é uma oportunidade imperdível.

Serviço:

Datas: 16, 17 e 18 de maio

Horários: 20h e 22h

Local: Theatro da Paz – Praça da República, s/n – Campina, Belém

Imagem: Divulgação