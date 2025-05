Paróquia de Santo Antônio de Lisboa lança sábado, 17, o cartaz oficial da festividade 2025

A Paróquia de Santo Antônio de Lisboa apresenta amanhã, 17, às 19h, o cartaz da festividade deste ano. Após a missa celebrada pelo pároco, frei Rodolfo Pimentel, na Igreja Matriz, localizada na rua Fernando Guilhon, no bairro Batista Campos, será dada oficialmente a largada para os eventos que fazem parte da tradicional festividade de Santo Antônio.

Segundo o Frei Rodolfo, o tema do evento para 2025 é “Louvado Seja Meu Senhor Com Todas as Tuas Criaturas!” e o lema da festividade “Peregrinos da Esperança no Cuidado da Casa Comum”. “A organização está preparando uma programação especial para reunir os devotos do nosso Santo padroeiro e receber todas as pessoas que prestigiam e se irmanam conosco na fé e na religiosidade dessa grande festa cristã” destaca o pároco.

Para o casal de diretores da festividade, Eloi e Rosemary Sousa, o evento é muito importante para toda a comunidade. “A evangelização, a divulgação da devoção a Santo Antônio e o congraçamento da comunidade paroquial na festividade do padroeiro, são a maior motivação para realizarmos esse período de programação”, ressaltam.

Haverá ainda, após a missa, uma programação cultural com apresentação de atrações musicais, bingo e vendas de comidas.

Imagem: Divulgação