Papa Francisco visita a Papua Nova Guiné em missão católica

O pouso às 19h06, horário local, 06h06 no horário do Brasil, em Port Moresby, em Papua Nova Guiné, no voo A330-Garuda Indonésia, companhia aérea de bandeira indonésia, marca o início da segunda etapa da 45ª Viagem Apostólica do Papa, que o verá até o dia 9 de setembro, com paradas na capital Port Moresby e na cidade de Vanimo. Receberam Francisco no Aeroporto Internacional Jacksons – o segundo Pontífice a visitar a Papua Nova Guiné após João Paulo II em 1984 – o Vice Primeiro Ministro e duas crianças em trajes tradicionais, que lhe ofereceram flores. Logo após a cerimônia de boas-vindas, Francisco se dirige à nunciatura, de onde, amanhã de manhã, 7 de setembro, às 9h45 locais, terão início os compromissos oficiais.

A jornada do Papa começará com uma visita de cortesia ao governador-geral de Papua-Nova Guiné, na Government House, seguida de um encontro com as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático na Apec Haus. Ainda no mesmo dia, o Papa se reunirá, na Caritas Technical Secondary School, com as crianças do Street Ministry, uma organização que cuida de menores em situação de vulnerabilidade, e com as crianças do Callan Services, uma rede que atende pessoas, adultos e crianças, com deficiência. O dia será encerrado com o encontro no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, com os bispos de Papua-Nova Guiné e das Ilhas Salomão, com os sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas e catequistas.

Fonte e imagem: Vatican News