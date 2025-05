Papa Leão XIV recebeu convite para COP30 “com muita simpatia”, diz Alckmin

Carta foi entregue pessoalmente ao pontífice; vice-presidente ainda revelou que falou “portunhol” com Leão XIV

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou neste domingo (18), durante coletiva de imprensa na embaixada do Brasil no Vaticano, que o papa Leão XIV recebeu “com muita simpatia” o convite para participar da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Contudo, Alckmin disse que o pontífice ainda não confirmou a vinda para o Brasil. O convite foi entregue pelas mãos do vice nesta manhã, durante visita ao Vaticano. Ele participou da missa que celebra o início do pontificado de Leão XIV.

Além de Geraldo Alckmin, a vice-primeira-dama, Lu Alckmin, e o embaixador do Brasil no Vaticano, Everton Vieira Vargas, também foram prestigiar o novo papa.

O vice também revelou que falou “portunhol” com o papa Leão XIV.

“Falei português e ele entende bem né, porque entende bem espanhol, então fomos de ‘portunhol’. Uma simpatia. Eu nunca tinha participado ali pertinho, é emocionante a missa. Lembrei do meu tempo de coroinha, que a missa quando eu era coroinha era em latim”, disse Alckmin.

Entrega da carta

Nas redes sociais, Geraldo Alckmin afirmou que foi uma honra levar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao papa. A carta foi assinada pelo chefe do Executivo brasileiro.

“Quero destacar a honra de representar o povo brasileiro no início do pontificado do papa Leão XIV. Trazer os cumprimentos do presidente Lula ao chefe de Estado do Vaticano e do líder espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana. E trouxe o convite do presidente Lula para o papa Leão XIV visitar o Brasil, especialmente na COP30, em novembro, em Belém. E principalmente dizer da esperança que é o novo pontificado. Ao semear a paz, o papa Leão XIV enche o mundo de esperança”, afirmou o vice-presidente em vídeo publicado nas suas redes sociais.

