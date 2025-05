Pará avança na saúde bucal com encontro inédito e projeto-piloto em odontologia

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizou, na última quarta-feira (30), um importante encontro com os coordenadores municipais de saúde bucal, reforçando o compromisso do Pará com uma odontologia pública mais forte, humana e acessível. O evento aconteceu no auditório da Universidade Federal do Pará (UFPA) e contou com a parceria da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

Durante o “Encontro Estadual de Coordenadores Municipais de Saúde Bucal”, representantes de diversas instituições, como o Ministério da Saúde, a Universidade de São Paulo (USP), o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), o Conselho Regional de Odontologia (CRO-PA), a própria UFPA e gestores de vários municípios paraenses se reuniram para debater os rumos da saúde bucal no Estado.

Para a coordenadora estadual de saúde bucal da Sespa, Alessandra Amaral, o evento foi mais que uma reunião técnica, foi um momento histórico. “Vivenciamos um momento de união e construção coletiva. O encontro reafirmou o nosso compromisso com uma odontologia mais forte e transformadora”, destacou.

O evento também abordou temas importantes ligados à sustentabilidade e à saúde bucal, reforçando o papel do Pará na preparação para a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém. Entre os destaques, estiveram a organização dos cuidados com o câncer bucal, o atendimento a pessoas com deficiência e a fluoretação da água no Estado.

Outro ponto alto da semana foi a visita técnica ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEMO), que foi escolhido como sede de um projeto-piloto inédito, voltado ao atendimento odontológico especializado com foco em prótese. O projeto, desenvolvido com o Ministério da Saúde, busca tornar o Pará uma referência nacional em tecnologia e inovação na área.

“Estamos construindo um futuro mais digno para a população paraense, com uma odontologia pública cada vez mais moderna e humanizada”, afirmou Alessandra.

A programação coincidiu com a semana do Dia do Trabalhador e reuniu um auditório lotado, sinal claro de que a saúde bucal está se tornando prioridade no Pará e no Brasil.

Imagem: Agência Pará