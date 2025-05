Anvisa volta a interditar pasta de dente Colgate após retirada de recurso da empresa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a interditar cautelarmente o creme dental Colgate Total Clean Mint nesta quarta-feira (30). A medida, inicialmente suspensa por causa de um recurso apresentado pela empresa, foi retomada após a própria Colgate decidir retirar o pedido de suspensão da interdição.

A interdição, em vigor desde 27 de março, foi motivada por relatos de consumidores que disseram ter sofrido reações adversas ao usar a pasta de dente, como inchaço nos lábios e sensação de queimação na boca. Segundo a Anvisa, os efeitos podem estar relacionados à presença do fluoreto de estanho na fórmula do produto — uma substância com ação antimicrobiana e anticárie, mas que pode causar desconfortos em algumas pessoas.

Apesar da interdição, a agência informou que não houve determinação de recolhimento dos produtos já comercializados. No entanto, os pontos de venda não devem expor ou vender o creme dental interditado.

Entre as possíveis reações relatadas por usuários estão:

Lesões na boca

Dor bucal

Ardência ou queimação

Inflamação nas gengivas

Inchaço nos lábios

A Anvisa orienta que consumidores que sentirem qualquer sintoma interrompam imediatamente o uso do produto e procurem um profissional de saúde, caso o problema persista. Profissionais da área devem ficar atentos a possíveis sinais em seus pacientes e orientar sobre alternativas mais adequadas.

Em nota à imprensa, a Colgate afirmou que a retirada do recurso foi feita como parte de uma colaboração contínua com a Anvisa e que a empresa está comprometida em esclarecer os fatos. A marca também garantiu que o produto segue os padrões exigidos por agências regulatórias.

A empresa disponibilizou um canal de atendimento ao consumidor para tratar casos relacionados ao produto: www.colgatepalmolive.com.br/contact-us.

A Anvisa reforçou ainda a importância de queixas formais por meio do sistema e-Notivisa, que recebe notificações de eventos adversos relacionados ao uso de produtos de saúde.

Imagem: Divulgação internet