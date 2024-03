Pará reduz percentual de roubos e furtos de veículos, aponta Mapa da Segurança Pública

O fortalecimento das ações ostensivas e repressivas aliado ao investimento em novas tecnologias, vêm garantindo a redução dos crimes de furto e roubo de veículos no Pará, como atesta a 1ª Edição do Mapa da Segurança Pública, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O Pará é o terceiro estado da federação que mais reduziu a taxa dos crimes de furto e o oitavo nos indicadores de roubos de veículos com base na taxa do número de ocorrências por 100 mil veículos. Os dados são referentes ao comparativo de 2023 com o ano de 2022.

De acordo com a publicação, o Pará registrou em números absolutos, de janeiro a dezembro de 2023, 2.619 furtos de veículos, o que constata uma redução de 23,87% em comparação ao mesmo período de 2022, quando houve 3.440 ocorrências do mesmo delito. A taxa por 100 mil veículos de 2023 ficou em 99,69, a sexta menor do País, superando a taxa nacional que chegou a 184,797.

Em relação ao crime de roubo, a redução alcançada foi de 24,89%, colocando o Pará na oitava posição dentre os 24 estados do país que apresentaram percentual de redução. Em 2023, foram computados 507 roubos de veículos a menos que em 2022, ao serem registrados, respectivamente, 1.530 e 2.037 delitos. Em relação a taxa de roubos por 100 mil veículos, o Estado apresentou a 9ª menor taxa entre os estados da federação, e a segunda menor da região norte ao registrar 58,24 casos por 100 mil veículos, ficando atrás somente do Tocantins que alcançou 23,89 na taxa.

Para o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, os dados apresentados resultam do investimento e uso de recursos tecnológicos que o Pará vem fazendo desde o início da gestão, que aliados à efetividade das ações segurança garantem reduções significativas nas ocorrências.



“Nós investimos no fortalecimento das ações, assim como na ampliação do efetivo por meio dos concursos públicos, mas também em equipamentos com alta tecnologia, para ter ainda mais efetividade nas ações. Ampliamos o uso das câmeras de reconhecimento de placa veicular, que identificam os veículos roubados. Essa é uma estratégia de realmente não só evitar os furtos, mas também de conseguir recuperar rapidamente este bem subtraído, o que dá à população uma percepção de segurança, mas que demonstra para quem pretende roubar e furtar veículos no Pará que este crime está sendo coibido muito fortemente, o que leva a essa redução. Além disso, implantamos agora os totens de segurança pública, que vão nos auxiliar, ainda mais, na captura de imagens e reconhecimento de placas veiculares para coibir esta prática criminal”, destacou o titular da Segup.

Reduções contínuas

Segundo a Secretária Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no primeiro bimestre de 2024, janeiro e fevereiro, o Estado segue com redução de 21,86% no delito de roubo a veículos, se comparado ao primeiro bimestres de 2023. Em números absolutos o Pará registrou 218 roubos a veículos neste primeiro bimestre, de 1º de janeiro a 29 de fevereiro, enquanto que no período de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2023, foram contabilizadas 279 ocorrências em todo o estado.

Investimentos – Em fevereiro deste ano, o Governo do Pará, entregou 50 totens de segurança pública com tecnologia para reforçar as ações, distribuídos entre as cidades de Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana; Altamira e Santarém, no Oeste, e Marabá, no Sudeste. A iniciativa faz parte do Projeto “Cidades Inteligentes”, e visa fortalecer a parceria com os municípios para potencializar as ações preventivas de segurança pública, com o uso intensivo de tecnologia, incluindo videomonitoramento e inteligência artificial.

Texto: Roberta Paraense

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará