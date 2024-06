Ao vivo | Sampaio Corrêa x Remo | Campeonato Brasileiro Série C | 01.06.24

Na tarde deste sábado (1º), às 17h, Sampaio Corrêa e Remo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Ambas as equipes, ainda em busca de seu primeiro triunfo na competição. Acompanhe ao vivo em todas as redes sociais oficiais, rádio e TV Marajoara e A Província do Pará.

O Sampaio Corrêa vem embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o MAC na primeira partida da final do Campeonato Maranhense. O gol de Maurício colocou o time em vantagem na disputa pelo título estadual, mas a equipe busca agora repetir o bom desempenho na Série C. A zona de rebaixamento é o fantasma que assombra o Tricolor, e a busca por sair dessa zona é o principal objetivo da equipe neste momento.

Já o Remo chega ao confronto após uma semana turbulenta. A goleada por 4 a 1 para o Manaus culminou na demissão do técnico Felipe Conceição e na efetivação de Rodrigo Santana como novo comandante azulino. A missão de Santana é árdua: recuperar o ânimo dos jogadores e tirar o time da zona de rebaixamento.

O duelo entre Sampaio Corrêa e Remo promete ser equilibrado e emocionante. As duas equipes precisam da vitória para dar um novo rumo à sua campanha na Série C. A partida será transmitida em tempo real pelos sites dos times e pelas redes sociais.

