Pará reforça papel estratégico da cultura na agenda climática com lançamento da 2ª edição do Guia Prático do Consórcio Amazônia Legal

Publicação apresentada na COP30 destaca como a diversidade cultural amazônica impulsiona sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento verde

Por Arthur Sobral (SECOM)

O Governo do Pará reforçou o protagonismo da cultura na resposta à crise climática durante o lançamento da segunda edição do Guia Prático: Cultura, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas – das Ideias à Ação, neste sábado (15), na programação oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. Representando o Estado e o Consórcio Amazônia Legal, a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, participou da apresentação da publicação, que reafirma a cultura como eixo fundamental para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Fruto de parceria entre o Consórcio Amazônia Legal, a Fundação Itaú e a Julie’s Bicycle – organização internacional referência em cultura e sustentabilidade –, o guia atualiza e amplia referências sobre como iniciativas culturais podem fortalecer soluções ambientais, sociais e econômicas a partir da diversidade amazônica.

Logo na abertura, Ursula Vidal destacou a força da região como produtora de caminhos sustentáveis. “A Amazônia é um território de soluções. Quando valorizamos nossa biocultura e a força da diversidade, mostramos que a cultura é essencial para enfrentar a crise climática e construir um desenvolvimento sustentável para a região”, afirmou a secretária, que também coordena a Câmara Setorial de Cultura do Consórcio Amazônia Legal.

Cultura, saberes tradicionais e economia criativa como motores da sustentabilidade

A nova edição parte da premissa de que a cultura – em seus patrimônios materiais e imateriais, expressões artísticas, indústrias criativas e conhecimentos ancestrais – forma um ecossistema de saberes capaz de ampliar a resiliência, fortalecer a sustentabilidade e impulsionar processos de regeneração ambiental.

Entre as principais novidades, o guia reúne novos estudos de caso dos nove estados da Amazônia Legal, destacando práticas culturais regenerativas desenvolvidas em diferentes territórios. As experiências reforçam como projetos culturais estimulam emprego e renda, promovem desenvolvimento sustentável e ampliam a justiça social.

“Este é um trabalho maravilhoso, que evidencia tudo o que precisa ser feito para fortalecer soluções que unem cultura e sustentabilidade”, afirmou Alison Tickell, CEO da Julie’s Bicycle.

A ampliação evidencia o papel da cultura como vetor de impacto positivo, fortalecendo economias locais, promovendo inclusão e apoiando comunidades que estão na linha de frente da ação climática, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Dados inéditos qualificam políticas públicas e investimentos culturais

A publicação traz ainda o capítulo “Dados da Economia Criativa nos Estados do Consórcio Amazônia Legal”, que reúne indicadores, gráficos e análises sobre o setor cultural na região. O levantamento oferece uma base de evidências para compreender o potencial econômico e social da criatividade amazônica e sua conexão direta com as agendas de sustentabilidade e desenvolvimento verde.

Com informações atualizadas e metodologias comparáveis, o guia contribui para o planejamento de políticas públicas, apoia gestores estaduais e orienta instituições e parceiros que têm a cultura como estratégia de transformação.

“A cultura nos ensina todos os dias. O marabaixo, no nosso Amapá, por exemplo, nasceu e cresceu em diálogo com a natureza”, destacou Clícia Di Miceli, secretária de Cultura do Amapá.

Fotos: Bruno Cecim / Ag.Pará