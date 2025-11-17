Chuva torrencial paralisa saída de conferencistas e participantes da COP30 na Blue Zone

Uma forte chuva caiu sobre a capital paraense na tarde desta segunda-feira, 17, criando situação de alagamento na Blue Zone da COP30 e dificultando a saída de participantes credenciados. O evento climático, que atrai líderes mundiais, diplomatas, observadores e imprensa, foi surpreendido pela instabilidade meteorológica — ironicamente, no seu palco central de debates sobre mudanças climáticas. O temporal começou por volta das 14h e se prolongou até 16h30.

De acordo com relatos no local, o ponto de embarque de ônibus na Avenida Júlio César, principal via de transporte para delegados, ficou parcialmente submerso. O piso se transformou em uma espécie de espelho d’água, forçando algumas pessoas a atravessarem pisando em poças, enquanto outras buscaram rotas alternativas para evitar molhar os pés.

Em vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais, trecho do calçamento aparece tomado por água. Há registros de pessoas escalando muros laterais para escapar do fluxo d’água e alcançar os ônibus oficiais do evento.

ESTRUTURA COMPROMETIDA

Não foi apenas o acesso externo que sofreu. A forte precipitação também invadiu espaços internos: a sala de imprensa da COP30 ficou alagada depois que o forro cedeu sob o peso da água.

O incidente expôs fragilidades na estrutura montada para acomodar os profissionais de mídia, justamente num momento em que a atenção global está voltada para Belém.

SEGURANÇA E RESPOSTAS

A UNFCCC, organizadora da zona oficial de negociação (Blue Zone), ainda não divulgou um comunicado oficial sobre o episódio. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que tem presença reforçada na zona azul como parte da operação de segurança da COP30, não registrou alertas públicos imediatos sobre risco de inundação, segundo sua estrutura de resposta montada para o evento, informou a Agência Pará de Notícias.

Fontes anônimas dentro da conferência informaram que havia preocupação com a drenagem local — embora a área tenha passado por adaptações logísticas para receber o grande volume de visitantes, a intensidade da chuva surpreendeu.

IMPACTO SIMBÓLICO E POLÍTICO

A chuva vem como um lembrete dramático da própria urgência dos debates que ocorrem na COP30. Enquanto representantes do mundo discutem soluções globais para o aquecimento, Belém, cidade sede, enfrenta na prática um dos efeitos mais comuns das mudanças climáticas: eventos extremos e imprevisíveis.

REAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

Diversos delegados e jornalistas no local relataram frustração e preocupação com a repetição de episódios semelhantes durante os próximos dias. Questionamentos sobre planos de contingência para chuvas intensas têm ganhado força nas redes internas da conferência, especialmente considerando a localização da Blue Zone e a geografia de Belém, conhecida por sua umidade e potencial para enxurradas.

O portal A PROVÍNCIA DO PARÁ segue em contato com a organização da COP30, a Prefeitura de Belém e autoridades estaduais para apurar quantos compromissos para melhorar a infraestrutura de drenagem foram de fato implementados e quais medidas serão adotadas para evitar que novos episódios de alagamento atrapalhem a mobilidade dos participantes.

