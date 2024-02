FCP celebra centenário de Benedicto Monteiro em Belém

A Fundação Cultural do Pará (FCP) realizará duas programações na Biblioteca Pública Arthur Vianna, no Centur, em Belém, para celebrar o centenário do escritor e jornalista paraense Benedicto Monteiro. Ao todo serão 60 vagas, com entrega de certificado. Interessados em participar podem se inscrever neste link.

A programação acontecerá nos dias 29 de fevereiro e 1° de março, em diversos horários. O Workshop “Literatura Paraense em Foco” acontece nos dias 29 de fevereiro e 1° de março, e será ministrado pelo professor de literatura Abílio Pacheco.

O evento tem como objetivo criar diálogos sobre pesquisas acadêmicas feitas na Amazônia. A oficina também é voltada para qualificar professores acerca das temáticas comuns à produção literária feita no Pará, bem como expandir o conteúdo pedagógico sobre Benedicto Monteiro.

No dia 1º de março, data em que completaria 100 anos, o escritor será homenageado em uma noite memorável. A programação, que inicia às 18h, reunirá diferentes formas de arte para celebrar a vida e a obra desse grande autor paraense.

A performance do poeta Juraci Siqueira e o número musical da cantora Andrea Pinheiro prometem emocionar o público e despertar a sensibilidade para a literatura de Benedicto Monteiro.

Programação do centenário do escritor Benedicto Monteiro

Workshop “Literatura paraense em foco”

Data: 29 de fevereiro

Horário: das 9h às 12h e 14h às 18h

Data: 1º de março

Horário: das 17h às 20h

Local: Auditório Aloysio Chaves, 3° andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém

Ministrante: Abílio Pacheco

Capacidade: 60 pessoas

Inscrições através deste link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMVBpx6mAdYud6Gx2va_W3hr4KfUlaZ-CVK03C7FTeDczviA/viewform

Cerimônia de abertura do ano de centenário de Benedicto Monteiro

Data: 1º de março

Horário: a partir das 18h

Local: Auditório Aloysio Chaves, 3° andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém

Convidados: Wanda Monteiro, Abílio Pacheco, Maria de Fátima Nascimento, Juraci Siqueira e Andrea Pinheiro.

Entrada Gratuita

Foto Reprodução: WANDA MONTEIRO