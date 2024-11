ParáPaz oferece novas oportunidades: cursos de culinária e administração com inscrições abertas

A Unidade Social e Profissional ParáPaz, localizada no bairro de Fátima, em Belém, em parceria com o Instituto Amazônica, convida para o curso de culinária “Tá na Mesa”, que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, das 14h às 17h.

O curso é uma oportunidade para quem deseja aprender técnicas essenciais de culinária e noções de empreendedorismo na cozinha. Esta edição foca em receitas práticas, onde os alunos aprenderão a preparar panquecas e molhos artesanais para massas, ampliando suas habilidades para empreende ou se especializar na área.

Além disso, estão abertas as inscrições para “Auxiliar Administrativo Express’, o curso oferece capacitação para quem deseja ingressar ou se aprimorar na área administra. Com duração de um mês, e aulas duas vezes por semana. Em 40 horas, os participantes terão aulas de Noções de Administração, Comunicação e Redação Oficial, Informática aplicada ao setor administrativo, Arquivologia, Empreendedorismo e Introdução à Legislação Trabalhista.

As inscrições serão feitas exclusivamente de forma presencial, no dia 11 de novembro (segunda-feira), das 9h às 12h, na Unidade Social e Profissional ParáPaz, localizada na Avenida José Bonifácio, nº 267 entre Domingos Marreiros e Antônio Barreto. Para se inscrever é necessário apresentar documento original com foto e comprovante de residência. As vagas são limitadas.

Foto: Reprodução Ag.Pará