O Arraial de Nazaré segue aberto até 25 de novembro

Montado no estacionamento da Basílica, em funcionamento desde setembro, o tradicional Arraial de Nazaré, continua aberto até o dia 25 de novembro, sempre a parti das 16h. Este ano o arraial conta com 110 permissionários, distribuídos em 73 estandes com tamanhos diferenciados, com os mais diversos itens, entre comidas, artesanatos, artigos religiosos, brinquedos, miriti, bijuterias, brinquedos, entre outros.

Fundado em 1985, o Parque Ita é um dos maiores parques de diversões itinerantes do Brasil e uma presença constante no Arraial de Nazaré. Neste ano, o parque traz ainda mais emoção com novidades como a mega roda-gigante e o Turbo Drop. Com mais de 20 atrações, o Ita é diversão garantida para toda a família.

O parque segue em funcionamento de 16 às 22h30, de segunda a quinta, e de 16 às 23h, na sexta e sábado. Aos domingos de 16 às 22h. Em feriados funciona das 16 às 23h.

Foto: Marina Moreira/ A Província do Pará