Parceria entre o HRPM, Sespa e Uepa vai contribuir para a formação de novos técnicos de Enfermagem

Contribuindo para a formação de novos profissionais na Ilha do Marajó, o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, recebeu 11 estagiários do curso técnico de Enfermagem, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Universidade do Estado do Pará (Uepa). São estudantes da região que estão sendo capacitados, por meio do programa estadual “Forma Pará”, coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), com o auxílio da Fundação de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

O estágio, iniciou em 22/maio, com 2 primeiras turmas (total de 6), e visa promover conhecimento prático em diversos setores do hospital, incluindo Clínica Médica, UTI, Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização (CME), que vai contribuir, decisivamente, na formação desses futuros profissionais que também cuidarão da saúde de usuários do Marajó.

A pedagoga Rosângela Gonçalves, supervisora do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do hospital, explica que o estágio é uma etapa crucial para o crescimento profissional, pois essa vivência permite que os estudantes apliquem teorias e conceitos aprendidos em sala de aula em situações reais, consolidando seu aprendizado.

“Passar por diferentes setores, como UTI, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico e CME, amplia o conhecimento sobre diversas áreas da enfermagem e suas particularidades. O estágio proporciona uma experiência de aprendizado abrangente e prática, essencial para o desenvolvimento das competências técnicas e pessoais necessárias para uma carreira bem-sucedida na enfermagem”, pontuou a profissional ao revelar que serão um total de 35 estagiários que passarão pelo aprendizado com a equipe de enfermagem do hospital.

Aprovação – A estagiária Talita da Silva, de 29 anos, comenta que vai aproveitar o máximo do estágio, adquirindo os conhecimentos dos profissionais experientes e de sua preceptora. Além disso, ela afirma ser uma satisfação ter experiência nas rotinas hospitalares no Regional do Marajó.

“Sabemos que o Hospital Regional trabalha visando a segurança do paciente, então é uma enorme satisfação aprender com esses profissionais. A minha expectativa é aprender a cuidar do próximo, porque a Enfermagem nada mais é do que o cuidado. Aprender a cuidar, fazer o serviço com qualidade, atendimento correto, tendo ética e doar o melhor de mim para o próximo. É uma enorme satisfação, um prazer aprender com profissionais tão qualificados como os do Regional do Marajó”, finalizou a estudante.

Dados – Referência na assistência de média e alta complexidade, em 2023, a equipe multiprofissional do Regional do Marajó, garantiu mais de 253 mil atendimentos, entre consultas, cirurgias e exames.

O Hospital – O HRPM é um órgão da rede de saúde pública do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade presta assistência de média e alta complexidade para mais de 325 mil habitantes dos municípios vinculados ao 8º Centro Regional de Saúde (CRS) – Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Serviço: O HRPM está localizado na avenida Rio Branco, nº 1.266, bairro Centro, Breves/PA. Mais informações: (91) 3783-2140/3783-2127.

Texto: Pedro Amorim

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação