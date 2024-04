Lira denuncia Felipe Neto após ser ofendido em audiência

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu denunciar o influenciador Felipe Neto para a Polícia Legislativa e o caso será encaminhado para a Justiça Federal. A medida foi tomada após Neto chamá-lo de “excrementíssimo”, durante um seminário sobre a regulação das redes sociais que aconteceu na Câmara nesta terça-feira (23).

– É preciso fazer com que o povo esteja do nosso lado. Eles continuam acreditando na censura. É preciso que a gente fale mais, como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez. E é possível que a gente altere a percepção de um Projeto de Lei 2630, que, infelizmente foi triturado pelo “excrementíssimo” Arthur Lira – disse o influenciador.

O presidente da Câmara entendeu que as palavras usadas foram injuriosas e podem ser enquadradas no crime contra a honra. Para a Polícia Legislativa, Neto escolheu a palavra de forma intencional para prejudicar a reputação do parlamentar.

Felipe Neto tem grande proximidade com o governo Lula, enquanto que Lira iniciou uma boa briga com o Partido dos Trabalhadores após chamar o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, de “desafeto pessoal” e “incompetente”.

Fonte: Pleno News/Fotos: Wilson Dias/Agência Brasil| YouTube Felipe Neto