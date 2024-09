Ministros do Turismo do G20 se reúnem em Belém para debater desafios e oportunidades do setor

Ministros do turismo dos países membros do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, estão em Belém, para discutir os desafios e oportunidades no Turismo global. O encontro iniciou na quinta-feira, 19, e segue até o sábado, 21.

“Ficamos muito felizes de receber aqui na nossa capital, essa reunião do turismo do G20, pois é um marco importante para o desenvolvimento do Turismo no Brasil. E o Pará está inserido neste contexto, porque o Governo do Estado vem cada vez mais implementando políticas públicas de fortalecimento do turismo religioso, do turismo ambiental e do turismo cultural no nosso estado”, disse a vice-governadora do Pará e presidente do comitê estadual para a COP 30, Hana Ghassan.

A realização deste encontro na capital paraense consolida Belém como um importante centro de debates sobre o Turismo Internacional no ano que antecede a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), o maior evento climático do planeta, organizado pela ONU e com a participação de representantes de 190 países, em novembro de 2025.

“O Pará entende que o Turismo é um grande gerador de emprego e renda, e quer inserir o estado como um dos destinos mais procurados do Brasil, e isso já vêm acontecendo. Nós temos informações de que cada vez mais essas políticas públicas que visam não apenas a realização da COP30 no que vem, mas sim deixar um legado para o estado, permitem o desenvolvimento desta atividade como uma alternativa econômica que gera emprego e renda no estado do Pará. Então a gente fica muito feliz de receber esta reunião, que é de extrema importância, aqui na nossa capital”, finaliza a vice-governadora.

