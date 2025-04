Páscoa e Tiradentes: maior feriado do ano deve movimentar mais de 2,6 milhões de passageiros nos aeroportos do país

O Brasil se prepara para um dos períodos de maior movimentação aérea dos últimos anos. Entre os dias 16 e 22 de abril, quando se celebram os feriados da Sexta-feira Santa e de Tiradentes, mais de 2,6 milhões de passageiros devem circular pelos aeroportos do país. A expectativa reafirma o bom momento vivido pelo turismo nacional, que cresceu 18% em comparação ao mesmo período do ano passado, e consolida o setor como motor da economia, impulsionando empregos, fortalecendo destinos e promovendo a integração entre as diversas regiões do Brasil.

“O setor aéreo é um termômetro da vitalidade do turismo nacional. A movimentação esperada para este feriadão mostra que o brasileiro está viajando mais, conhecendo o Brasil e movimentando a economia. Continuamos trabalhando para tornar o turismo um dos grandes vetores de desenvolvimento econômico e social do país”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino. O levantamento feito pelo Ministério do Turismo com base nas informações fornecidas pelas principais concessionárias aéreas do país.

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a expectativa é de 700 mil passageiros, sendo 440 mil em voos domésticos. O dia 17 de abril deve ser o mais movimentado, com previsão de 125 mil passageiros em trânsito. Os destinos mais procurados incluem Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

A Rede Infraero, com dez terminais operando voos comerciais regulares, estima 115 mil passageiros e 996 operações aéreas no período. O número representa um salto de 224% em comparação com o mesmo feriado no ano passado. Os dias 17 e 22 de abril devem concentrar os maiores fluxos, com mais de 24 mil passageiros cada.

Em Brasília, o feriado terá um sabor especial. Além da Páscoa e de Tiradentes, a capital federal comemora 65 anos no dia 21 de abril. No total, o terminal deve receber cerca de 285 mil passageiros, segundo estimativas da Inframerica.

Nos terminais administrados pela CCR Aeroportos, a previsão é de mais de 428 mil passageiros, com destaque para o Aeroporto Internacional de Confins (MG), que deve receber 190 mil viajantes, seguido por Curitiba (68,7 mil) e Goiânia (45,4 mil). O aumento é de quase 8% em relação ao ano passado, sinalizando a consolidação da retomada turística.

A Fraport Brasil, responsável pelos terminais de Porto Alegre e Fortaleza, também projeta fluxo intenso: mais de 114 mil passageiros devem passar pelos aeroportos entre 18 e 21 de abril, em mais de 800 voos programados. Já a Aena Brasil, que opera 17 aeroportos no país, prevê 5.234 operações aéreas no período, refletindo a intensa movimentação nos principais corredores turísticos do Brasil.

Com destinos variados e datas comemorativas unificadas, o feriadão de abril se consolida como um dos períodos mais aquecidos do ano para o turismo nacional, comprovando o vigor do setor e sua contribuição para o crescimento do Brasil.

TURISMO RODOVIÁRIO

Não só pelo ar que o turismo vai estar bombando. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestres de Passageiros (Abrati), deve haver um aumento de 60% no número de viagens interestaduais ao longo dos quatro dias de folga, de 18 a 21 de abril.

De acordo com a entidade, empresas do setor planejam a oferta de ônibus extras no período. A previsão de alta pode variar conforme a região do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, onde ainda haverá um feriado municipal na quarta-feira (23.04) – quando é celebrado o Dia de São Jorge -, a procura pelas passagens de ônibus para outras Unidades da Federação deve registrar uma ampliação de até 80% neste ano, favorecendo a chegada de turistas a diversos destinos.

Por Fábio Marques/Ministério do Turismo